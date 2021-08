JO 2020 (athlé): Mayer aux anges après sa médaille d’argent

Touché au dos, Kevin Mayer n’aura pas réussi à remporter l’or olympique de ses rêves sur le décathlon des JO 2021 de Tokyo. Mais la médaille d’argent récoltée , sa deuxième après celle de Rio en 2016, suffit à son bonheur.

À l'issue d'une deuxième journée héroïque aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo, Kevin Mayer a remporté une deuxième médaille d'argent olympique sur le décathlon (8726 points), après celle de Rio en 2016. Toujours quatrième après le 110m haies (13''90), le disque (48,08m) et la perche (5,20m), le Français a explosé son record personnel au lancer dujavelot (73,05m) pour grimper sur la deuxième place du classement général, confirmée sur le 1500m (4'43''17).

Le Tricolore a terminé derrière le Canadien Damian Warner (9018 points, record olympique), l'Australien Ashley Moloney complétant le podium (8649 points). Invité de l’After Tokyo ce vendredi, le Drômois a confié sa fierté d’être allé au bout de ce décathlon et de ramener une médaille, après une première journée perturbée par une douleur au dos.

"J’étais dévasté après le lancer de poids. J’ai revu mes objectifs à la baisse, à partir de ce moment-là c’était un déclic où j’ai tout donné sur chaque épreuve pour ne pas avoir de regrets à la fin, quitte à ne pas finir sur le podium", dit-il sur RMC.

Mayer seul point positif de l’athlétisme Français

Le décathlète apporte la première breloque en athlétisme pour la France à Tokyo, ce qui donnerait le pire bilan olympique depuis le zéro de Sydney en 2000 si aucune autre médaille ne tombe dans le clan tricolore. A vingt-neuf ans, il aura d’autres occasions de monter sur la plus haute marche du podium.

"J’ai tellement envie d’être aux prochains championnats du monde", annonce-t-il déjà avec appétit en vue de l’an prochain. Deux ans plus tard, en 2024, ce sera les Jeux de Paris. L’endroit idéal pour enfin casser la barrière de l’argent et ramener cet or olympique qui manque encore à son palmarès.