JO 2021, aviron: la France en demi-finales en deux de couple messieurs et dames

Les équipages français d'aviron en deux de couple hommes et femmes se sont qualifiés pour les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo, ce vendredi. Les quatre de couple féminin passera par les repêchages.

Matthieu Androdias et Hugo Boucheron chez les hommes et Hélène Lefebvre et Élodie Ravera-Scaramozzino chez les femmes, se sont qualifiés vendredi pour les demi-finales d'aviron des Jeux Olympiques de Tokyo dans la catégorie deux de couple. L'équipage tricolore en quatre de couple féminin, composé de Violaine Aernoudts, Margaux Bailleul, Marie Jacquet et Emma Lunatti, sera en revanche en repêchage dimanche, ayant terminé dernier de sa série, dominée par les Chinoises.

La paire Androdias-Boucheron, championne d'Europe et l'une des sérieuses chances de médaille pour la France, a elle fini première de sa série en phase éliminatoires. Ils ont devancé les champions du monde chinois Liang Zhang et Zhiyu Liu et les Russes concourant sous bannière neutre, Ilya Kondratyev et Andrey Potapkin. Le duo s'est même offert le record olympique pendant un court laps de temps en concluant leur série en 6'10'' mais les Néerlandais l'ont amélioré dès la série suivante (6'08'').

Lefebvre et Ravera-Scaramozzino ont quant à elles fini troisièmes de leur série, derrière les Néo-Zélandaises Brooke Donoghue et Hannah Osborne, et les Américaines Genevra Stone et Kristina Wagner. Les demi-finales hommes et femmes en deux de couple sont programmées lundi.

En revanche, les françaises du quatre de couple terminent devront passer pars les repêchages après avoir fini dernières de leur série derrière la Chine, la Pologne, l’Italie et l’Australie. Seuls les deux premiers bateaux se qualifiaient pour la finale. Elles ont rendez-vous dimanche (3h50, heure française) pour espérer accrocher la finale.