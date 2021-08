JO 2021 (basket): bousculée, la Team USA finit par donner la leçon à l'Australie pour se hisser en finale

La Team USA défendra samedi son titre en finale du tournoi de basket des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Portés par un Kevin Durant taille patron, les Américains ont dominé physiquement les Australiens (97-78). En cas de succès plus tard dans la journée (13h) face à la Slovénie, la France retrouverait donc la sélection drigée par Gregg Popovich.

Une Team USA aux deux visages. Bousculés dans la première période face à l'Australie, les Américains ont finalement imposé leur domination physique (97-78) après la pause pour rejoindre une quatrième finale olympique de rang. Pour ces JO de Tokyo 2021, la sélection dirigée par Gregg Popovich visera ainsi une quatrième médaille d'or consécutive. Ils retrouveront la France ou la Slovénie pour le match samedi pour le titre.

Comme face à l'Espagne lors des quarts de finale, la Team USA a connu des difficultés en première période. Si les Boomers ont fait preuve d'une belle défense pour prendre un avantage de 15 points dans le deuxième quart-temps, ils n'ont pas réussi à tenir le rythme imposé par l'adversaire.

A la pause, l'addition aurait même pu être plus salée pour les Américains, seulement ménés de trois points (42-45). Ils ont fait preuve d'un véritable manque d'adresse à trois points (2/13). Mais Kevin Durant, taulier de l'équipe et double champion olympique en titre, a gardé les siens en vie avec 15 points et 5 rebonds en première période.

Durant en patron

Récent vainqueur de la NBA avec les Bucks de Milwaukee, et arrivé sur le tard à Tokyo, Jrue Holiday a permis à la Team USA de reprendre le dessus dès le début du troisième quart-temps (46-45). Puis le patron Kevin Durant a enchaîné pour confirmer l'avantage. Dans le sillage de la star des Nets de Brooklyn, la Team USA a collé un 12-0 en début de troisième quart-temps à l'Australie. Ils ont déroulé ensuite pour donner une vraie leçon aux Australiens.

D'un avantage de 15 points au cours du match, les Boomers ont conclu le troisième quart-temps avec un débours de 19 points, sur un dernier dunk de Zach LaVine et un tir au buzzer pour Devin Booker. Les Américains ont confortablement géré leur avance ensuite pour assurer un succès finalement net. Il n'a fallu que quelques minutes pour que la Team USA fasse la différence et impose sa domination.

En finale, la Team USA affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre la France et la Slovénie, qui aura lieu ce jeudi (13 heures). Invaincus depuis le début du tournoi, les Bleus auront une montagne à gravir, nommée Luka Doncic en feu depuis le début du tournoi, pour rejoindre une finale olympique et faire au moins aussi bien qu'en 2000. Il y a 21 ans, Laurent Sciarra et ses coéquipiers avaient pris l'argent, battus par la Team USA.