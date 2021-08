JO 2021 (BMX freestyle): Jeanjean chute en finale et perd ses espoirs de médaille

Si Anthony Jeanjean visait une médaille pour la première de l'histoire du BMX freestyle lors des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, le Français a connu une chute fatale pour ses chances de médaille lors du deuxième run. Une déception de plus pour le BMX tricolore et la famille du cyclisme dans son ensemble.

Anthony Jeanjean avait prévenu ce samedi à l'issue des qualifications: le Français avait décidé "de ne pas tout donner" avant la finale, en BMX freestyle, nouvelle discipline aux JO de Tokyo 2021. Dans une position stratégique pour la finale selon lui, le champion d'Europe a connu la chute néanmoins lors de la fin de son deuxième run, se classant 6e de la finale remportée par l'Australien Logan Martin.

Une nouvelle déception pour le BMX

Ce samedi, Anthony Jeanjean était devenu symboliquement le premier rider de l'histoire à participer à cette nouvelle épreuve des JO. Mais les neuf riders en course n'avaient pas besoin de se qualifier et pouvaient réserver des "tricks" pour la finale, comme cela était prévu par Jeanjean.

Cinquième à l'issue de la première manche, Anthony Jeanjean devait sortir le grand jeu pour obtenir la médaille lors de son second run. S'il a bien enchaîné avec réussite plusieurs tricks, il a laissé ses chances s'envoler en partant à la faute en fin de parcours. Une déception forcément pour le Français, qui pouvait ambitionner une médaille et qui termine à la 6e place. L'or est revenu à l'Australien Logan Martin devant le Vénézuélien Daniel Dhers et le Britannique Declan Brooks.

Pour la famille du cyclisme, alors que le BMX freestyle est affilié à la Fédération française de cyclisme (FFC), c'est une nouvelle déception. Lors de la course de BMX, Joris Daudet avait connu la chute dans le dernier virage alors qu'il se dirigeait vers le bronze. En VTT, Pauline Ferrand-Prévot se trouvait aussi en tête après 10 minutes de course avant d'être victime d'une chute. Si elle ambitionnait plusieurs médailles, la délégation cycliste française est toujours bredouille, avant le début des épreuves de piste ce lundi.