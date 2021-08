JO 2021: ça chauffe entre les Etats-Unis et la Russie sur le dopage

En marge des JO de Tokyo, les dirigeants russes et américains se sont lancés quelques piques au sujet du dopage. Les Etats-Unis continuent d’accuser la Russie de dopage orchestré par l’Etat, qui réclame des excuses.

La participation des athlètes russes aux Jeux olympiques de Tokyo n’est visiblement pas du goût de tout le monde. Travis Tygart, patron de l’agence américaine antidopage (USADA), a taclé l’Etat et les dirigeants russes, qu’il accuse sans détour de mensonge et de tricherie. Une déclaration qui fait réagir la Russie, qui estime qu’elle sert de "pression sur l’AMA (Agence Mondiale Antidopage)".

Tout a commencé à l’issue du 200m dos masculin remporté par le Evgeny Rylov, qui concoure pour le comité olympique russe, en raison de l'exclusion de sa nation par le TAS. Deuxième de la course, l’Américain Ryan Murphy avait insinué que son adversaire n’était "probablement pas propre", avant la réponse du comité olympique russe qualifiant d'"agries" les attaques américaines.

"Ces responsables veulent continuer à mentir, nier et attaquer ceux qui ont le courage de résister"

Ce à quoi Travis Tygart a donc répondu en insistant sur les accusations de dopage portées sur les dirigeants russes, accusant "l’Etat russe et les responsables sportifs" d’avoir "tragiquement poussé leurs athlètes dans la tempête".

"Maintenant, ces responsables veulent continuer à mentir, à nier et à attaquer ceux qui ont le courage de résister à leur tromperie et au mépris flagrant des règles et de la vérité, explique-t-il dans un courrier transmis à Reuters. C'est bien parce que nous savons tous que si vous trichez, vous n'avez aucun problème à mentir sur votre tricherie."

"C'est dans la continuation de son hystérie"

"Malheureusement, nous avons déjà vu ce film dans lequel le programme de dopage parrainé par l'État russe est libre et la Russie gagne, tandis que les dirigeants du CIO et de l'AMA tentent de berner le monde entier en affirmant que la Russie est bannie", ajoute Tygart.

Une attaque à laquelle Dmitri Svishchev, député à la Douma (Assemblée russe) a répondu sèchement en visant le dirigeant américain. "C'est dans la continuation de son hystérie, lance-t-il dans des propos rapportés par le média russe TASS. Nous avons entendu ce Tygart il y a plusieurs années, quand tout a commencé. Maintenant, Tygart devra s'excuser, car c'est un vieux refrain dans lequel il accuse tout et tout le monde, c'est une pression sur l'AMA."