JO 2021 (boxe): le CNOSF va contester la disqualification d’Aliev

Brigitte Henriques a confirmé ce dimanche sur France 3 la volonté du CNOSF de déposer un recours contre la disqualification du Français Mourad Aliev lors du tournoi de boxe des Jeux olympiques de Tokyo.

La polémique ne désenfle pas après l’élimination de Mourad Aliev, dès les quarts de finale du tournoi olympique de Tokyo chez les +91 kg. Victime d’une erreur d’arbitrage, le dernier représentant tricolore de la boxe a été battu par le Britannique Frazer Clarke. Sanctionné pour des coups de tête supposés, celui qui rêvait de succéder à Tony Yoka aurait pourtant dû l’emporter. Même les officiels l’ont reconnu, sans pouvoir inverser la décision. De quoi pousser le CNOSF (comité olympique français) à s’en mêler. Au micro de France 3, Brigitte Henriques a confirmé que ses équipes juridiques travaillaient sur un recours, a priori devant le TAS.

"On a vu notre boxeur Mourad Aliev être vraiment très peiné et nous le sommes aussi, a estimé la présidente de l’instance. Je voulais donner l’information que nous sommes en train de constituer un dossier pour contester la décision et faire ce qui est en notre pouvoir. Le CNOSF travaille ardemment depuis la fin du combat."

Henriques: "Le CNOSF est mobilisé pour faire tout ce qui est en son pouvoir"

Sans connaître l’issue d’un tel recours, Brigitte Henriques espère voir les responsables de la boxe olympique, du CIO ou de l’AIBA (la Fédération internationale), intervenir. Victime d’une "énorme injustice" selon lui, le boxeur tricolore Mourad Aliev s’est clairement opposé à sa disqualification en restant plusieurs dizaines de minutes sur le ring et en criant au scandale.

"En espérant que l’on puisse faire bouger les choses... Ce n’est pas gagné mais je voulais adresser un message de soutien à Mourad Aliev, a poursuivi Birigitte Henriques. Je l’avais vu avant de partir à Tokyo et il a vraiment tout notre soutien. Qu’il sache que le CNOSF est mobilisé pour faire tout ce qui est en son pouvoir, si toutefois on peut faire bouger les choses."

Et Brigitte Henriques de préciser: "On s’est tout de suite mis au travail à l’issue du match. Je n’ai pas eu Mourad mais j’étais avec Dominique Nato (le président de la Fédération française de boxe, ndlr) et surtout avec notre service juridique et André-Pierre Goubert, notre chef de mission. On est au travail, on est en train de constituer ce dossier. Encore une fois, tout notre soutien à Mourad Aliev."

Reste désormais à savoir si l’intervention de la patronne du CNOSF suffira pour faire pencher la balance en faveur du Français. Dans cet épineux dossier, le sport tricolore se veut uni et travailler de concert. Les demi-finales de boxe des +91 kg sont prévues mercredi. Cela devrait laisser le temps aux instances d’obtenir une décision définitive.