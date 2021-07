JO 2021, football: "Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu", Thauvin raconte la vie au village olympique

A la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France de football aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, jeudi (10h face au Mexique), Florian Thauvin raconte la vie des Bleus au village olympique.

Le strict protocolaire sanitaire et les exigences extrêmes pour entrer au village olympique n’ont pas entamé l’enthousiasme Florian Thauvin. Le joueur de Tigres de Monterrey profite de chaque seconde de son aventure à Tokyo où les Bleus débuteront le tournoi olympique avec l’équipe de France, jeudi face au Mexique (10h).

Avec Teji Savanier et André-Pierre Gignac, il fait partie des trois joueurs nés avant 1997 de cette équipe construite dans la difficulté suite aux nombreux refus des clubs de libérer leurs protégés. Mais Thauviny voit un fort potentiel et l’espoir d’aller décrocher une médaille. En attendant, il se fond à 100% dans son expérience olympique avec la découverte du fameux village regroupant tous les athlètes.

"Ça n’a rien à voir avec ce que j’ai connu pour le moment, confie Florian Thauvin en conférence de presse. Quand on fait des compétitions habituellement, on est dans notre hôtel en cercle bien restreint, on ne voit personne de la compétition alors que là, tous les athlètes sont ensemble. On mange au self tous ensemble. On mange avec les tennismen, les handballeurs, les judokas, tout ce que vous voulez. C'est une expérience vraiment différente, ça donne de la fraîcheur. Je suis content de découvrir ça parce que c'est une belle expérience."