JO 2021 (football): sur quelle chaîne et à quelle heure regarder France-Japon

L’équipe de France de football joue sa qualification pour les quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce mercredi face au Japon (13h30).

André-Pierre Gignac et ses coéquipiers jouent leur avenir aux JO de Tokyo, ce mercredi. L’équipe de France de football défie en effet le Japon dans son dernier match de poule à Yokohama. Sèchement battue par le Mexique en ouverture (4-1), elle a arraché une victoire miraculeuse face à l’Afrique du Sud lors de sa deuxième rencontre (4-3) grâce à un triplé d’André-Pierre Gignac et un but victorieux de Teji Savanier en fin de match.

Cela permet aux Bleus de pouvoir croire encore à la qualification en quarts de finale. Mais il faudra pour cela s’imposer par deux buts d’écart face au Japon, le pays hôte qui a remporté ses deux premiers matchs contre l’Afrique du Sud (1-0) et le Mexique (2-1).

Pour se qualifier au tour suivant, les Bleus doivent s’imposer par deux buts d’écart face au Japon si le Mexique s'impose dans le même temps face à l'Afrique du Sud. Les hommes de Sylvain Ripoll peuvent aussi compter sur un succès sud-africain qui leur permettrait de se contenter d'un nul. Une défaite scellerait le sort de cette équipe de France aux JO.