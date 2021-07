JO 2021: le programme de ce mercredi avec le basket, Boucheron, Androdias et Cavagna

La journée du 28 juillet aux JO 2021 de Tokyo donnera lieu à plusieurs chances de médailles françaises en aviron (Androdias et Boucheron), judo (Clerget et Pinot), cyclisme (Cavagna et Labous) et basket 3x3. L'équipe de France de football masculin joue aussi, contre le Japon, sa qualification pour les quarts de finale.

Il faudra être éveillé dès 2h30, ce mercredi 28 juillet, pour la belle chance de médaille française en aviron. Matthieu Androdias et Hugo Boucheron sont qualifiés pour la finale deux de couple aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. La paire championne d'Europe a terminé première de sa demi-finale, comme en séries. Quelques heures plus tard dans la même discipline, les jumeaux Thibaud et Guillaume Turlan, Laura Tarantola et Claire Bové tenteront quant à eux de se qualifier pour leur finale respective.

Pour le dernier jour d'épreuves de cyclisme sur route, Juliette Labous s'élancera à 5h48 pour le contre-la-montre dames, Rémi Cavagna à 9h05 pour celui des messieurs. Ils ont tous deux été sacrés champions de France de contre-la-montre en 2020.

Pour les deux dernières chances de médailles individuelles tricolores pour ce mercredi, cela se passera sur les tatamis du Nippon Budokan. À partir de 4h00, Margaux Pinot et Axel Clerget seront en lice. La première, numéro deux mondiale et vice-championne d'Europe en avril, concourt dans la catégorie -70 kg. Le second, troisième aux Mondiaux de 2019 à Tokyo, doit s'illustrer parmi les -90 kg.

En ce qui concerne les sports collectifs, la France jouit d'une belle opportunité en basket 3x3 dames, avec d'abord une demi-finale à jouer contre les États-Unis (10h00). En cas de victoire, la finale est prévue à 14h55. Sinon, le match pour la troisième place aura lieu à 13h45. En basket à cinq, les hommes de Vincent Collet font face à la République tchèque (14h), pour confirmer leur superbe victoire obtenue face à la Team USA. Enfin, les Bleus du foot doivent s'imposer par deux buts d'écart contre le Japon (13h30) pour être assuré de disputer les quarts de finale. L'équipe de Sylvain Ripoll, victorieuse 4-3 contre l'Afrique du Sud mais battue 4-1 par le Mexique, pointe pour le moment à la troisième place du groupe A.

Le programme complet

AVIRON



2h18 : Finale deux de couple dame

2h30 : Finale deux de couple homme (Hugo Boucheron et Mathieu Androdias)

2h50 : Finale quatre en couple dame

3h10 : Finale quatre en couple homme

3h30 : Finale quatre de couple homme

3h50 : Finale quatre de couple dame

4h10 : Demi-finale deux de couple poids légers homme

4h40 : Demi-finale deux de couple poids légers dame (Laura Tarantola et Claire Bové)

5h : Demi-finale deux en pointe homme (Thibaud et Guillaume Turlan à 12h10)

5h20 : Demi-finale deux en pointe dame

5h40 : Repêchage huit dame

5h50 : Repêchage huit homme



BADMINTON



2h : Phase de groupe simple dame (Xuefei Qi à 2h)

2h : Quart de finale double mixte

11h : Phase de groupe simple homme (Brice Leverdez à 13h40)



BASKET 3x3



10h : Demi-finale dames (France-USA)

10h30 : Demi-finale hommes

11h10 : Demi-finale dames

11h40 : Demi-finale hommes

13h45 : Finale pour le bronze dame (France ?)

14h15 : Finale pour le bronze homme

14h55 : Finale dame (France ?)

15h25 : Finale homme



BASKET



3h : Phase de poule hommes (Nigeria-Allemagne)

6h40 : Phase de poule hommes (USA-Iran)

10h20 : Phase de poule hommes (Italie-Australie)

14h : Phase de poule hommes (République tchèque-France)



BOXE



4h : Quart de finale des plume dames (-57kg)

4h30 : 1/8 de finale des moyens dames (-75kg)

5h36 : 1/8 des plumes hommes (-57kg)

6h39 : 1/8 de finale des mi-lourds hommes (-81kg)

10h : Quart de finale des plume dames (-57kg)

10h30 : 1/8 de finale des moyens dames (-75kg)

11h36 : 1/8 des plumes hommes (-57kg)

12h39 : 1/8 de finale des mi-lourds hommes (-81kg)



CANOE



6h : Séries du canoë C1 dames (Marjorie Delassus à 6h10)

6h47 : Séries du kayak K1 hommes (Boris Neveu à 7h35)

7h57 : Séries du canoë C1 dames

8h45 : Séries du kayak K1 hommes



CYCLISME



4h30 : Contre la montre dames (Juliette Labous à 5h48 + Masomah Ali première à partir à 4h30)

7h : Contre la montre hommes (Rémi Cavagna à 9h05)



EQUITATION



10h30 : Finale du dressage individuel



ESCRIME



3h : 1/8e de finale sabre hommes par équipes

4h25 : Quart de finale sabre hommes par équipes

6h40 : Demi-finale sabre hommes par équipes

11h30 : Finale pour le bronze sabre hommes par équipes

12h30 : Finale sabre hommes par équipes



FOOT



10h : Phase de poule hommes (Arabie Saoudite-Brésil)

10h : Phase de poule hommes (Allemagne-Côte d'Ivoire)

10h30 : Phase de poule hommes (Roumanie-Nouvelle-Zélande)

10h30 : Phase de poule hommes (Corée du sud-Honduras)

13h : Phase de poule hommes (Espagne-Argentine)

13h : Phase de poule hommes (Australie-Egypte)

13h30 : Phase de poule hommes (Afrique du Sud-Mexique)

13h30 : Phase de poule hommes (France-Japon)



GYM ARTISTIQUE



12h15 : Finale concours complet hommes



HALTEROPHILIE



6h50 : Groupe B hommes -73kg

12h50 : Groupe A hommes -73kg



HAND



2h : Phase de groupe hommes (Danemark-Bahrein)

4h : Phase de groupe hommes (Suède-Portugal)

7h15 : Phase de groupe hommes (Japon-Égypte)

9h15 : Phase de groupe hommes (Norvège-Argentine)

12h30 : Phase de groupe hommes (Brésil-Espagne)

14h30 : Phase de groupe homme (France-Allemagne)



JUDO



4h : Eliminations des -70kg dames (Margaux Pinot en 17e rotation)

4h : Eliminations des -90kg hommes (Axel Clerget en 11e rotation)

6h34 : Quarts de finale des -70kg dames

6h34 : Quart de finale des -90kg hommes

10h : Repêchages des -70kg dames

10h17 : Demi-finales des -70kg dames

10h34 : Repêchages des -90kg hommes

10h51 : Demi-finales des -90kg hommes

11h08 : Finale pour le bronze des -70kg dames

11h28 : Finale des -70kg dames

11h39 : Finale pour le bronze -90kg hommes

11h59 : Finale des -90kg hommes



NATATION



3h30 : Demi-finales 100m nage libre hommes (Maxime Grousset)

3h41 : Finale 200m nage libre dames

3h49 : Finale 200m papillon hommes

3h57 : Demi-finales 200m papillon dames

4h21 : Demi-finales 200m brasse hommes (Antoine Viquerat)

4h45 : Finale 200m 4 nages dames

4h54 : Finale 1500m nage libre dames

5h26 : Finale 4x200m nage libre hommes

12h : Séries 100m nage libre dames (Marie Wattel, Charlotte Bonnet)

12h25 : Séries 200m dos hommes (Yohann Ndoye Brouard, Mewen Tomac)

12h36 : Séries 200m brasse dames

12h54 : Séries 200m 4 nages hommes

13h17 : Séries 4x200m nage libre dames (Charlotte Bonnet, Assia Touati, Lucile Tessariol, Margaux Favre)



NATATION PLONGEON



8h : Finale synchronisé 3m hommes



RUGBY



4h : Demi-finale hommes

4h30 : Demi-finale hommes

10h30 : Finale pour le bronze hommes

11h : Finale hommes



TENNIS



4h : Troisième tour simple hommes (Ugo Humbert en 2e rotation, Jérémy Chardy en 3e rotation)

4h : Quart de finale simple dames

4h : Demi-finales double hommes

4h : Quart de finale double dames

4h : Premier tour double mixte (Nicolas Mahut et Kristina Mladenovic en 3e rotation)



TENNIS DE TABLE



3h : Quart de finale simple dames (Jianan Yuan)

4h : Quart de finale simple hommes (Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson)

8h : Quart de finale simple dames

9h : Quart de finale simple hommes

13h : Quart de finale simple hommes



TIR



2h : Qualification fosse dames (Carole Cormenier et Mélanie Couzy)

2h25 : Qualification fosse hommes



TIR A L’ARC



2h30 : 1/32e de finale individuel hommes (Jean-Charles Valladont à 6h37, Thomas Chirault à 5h45, Pierre Plihon à 11h36)

2h56 : 1/32e de finale individuel dames

3h22 : 1/16e de finale individuel hommes

3h35 : 1/16e de finale individuel hommes

9h : 1/32e de finale individuel hommes

9h26 : 1/32e de finale individuel dames

9h52 : 1/16e de finale individuel hommes

10h05 : 1/16e de finale individuel hommes



VOILE



5h : Course 7 RSX hommes (Thomas Goyard)

5h : Course 3 Finn hommes

5h : Course 1 470 hommes (Kévin Péponnet et Jérémie Mion)

5h : Course 4 49er hommes (Emile Amoros et Lucas Rual)

5h10 : Course 7 RSX dames (Charline Picon)

5h50 : Course 8 RSX hommes

5h55 : Course 5 49er hommes

6h : Course 8 RSX dames

6h15 : Course 4 Finn hommes

6h15 : Course 2 470 hommes

6h40 : Course 9 RSX hommes

6h50 : Course 9 RSX dames

6h50 : Course 6 49er hommes

7h30 : Course 1 470 dames (Camille Lecointre et Aloise Retornaz)

7h30 : Course 1 Nacra 17 mixte (Quentin Delapierre-Manon Audinet)

7h45 : Course 4 49er FX dames (Albane Dubois et Lili Sebesi)

8h25 : Course 2 Nacra 17 mixte

8h40 : Course 5 49er FX dames

8h45 : Course 2 470 dames

9h20 : Course 3 Nacra 17 mixte

9h35 : Course 6 49er FX dames



VOLLEY



2h : Phase de poule hommes (Canada-Iran)

4h05 : Phase de poule hommes (USA-Tunisie)

7h20 : Phase de poule hommes (Argentine-France)

9h25 : Phase de poule hommes (Pologne-Vénézuela)

12h40 : Phase de poule hommes (Japon-Italie)

14h45 : Phase de poule hommes (Brésil-Russie)



BEACH VOLLEY



2h : Tour préliminaire hommes

2h : Tour préliminaire dames

8h : Tour préliminaire hommes

8h : Tour préliminaire dames

13h : Tour préliminaire hommes

13h : Tour préliminaire dames