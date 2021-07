JO 2021 (judo): et maintenant, Riner veut l’or par équipes et Paris 2024

Après le bronze en individuel, Teddy Riner peut encore décrocher l’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 ce samedi dans le concours par équipes. Il visera ensuite un troisième sacre historique à Paris 2024.

La longue aventure de Teddy Riner dans le monde du judo n’est pas encore terminée. A 32 ans, le judoka français vient de décrocher sa quatrième médaille olympique en se parant de bronze en individuel, ce vendredi dans la catégorie des +100 kg. Il visait un troisième sacre olympique mais se dit "très fier et très heureux" de cette troisième place. Mais sa quête d’un métal plus précieux se poursuit, dès ce samedi.

Il figurera dans l’épreuve par équipes, pour la première fois au programme des Jeux olympiques. Trois hommes (-73kg, -90kg et +90kg) et trois femmes (-57kg, -70kg et +70kg) composeront chaque équipe et se livreront à un combat contre un adversaire de leurs catégorises. Les Bleus débuteront en quarts de finale face à l’Italie ou Israël. Ils devront s’imposer au meilleur des six matchs, avec tirage au sort en cas d’égalité.

>> Suivez toutes les infos des JO 2021 EN DIRECT

Teddy Riner promet d’aborder ce rendez-vous "à bloc". "Je ne vais pas avoir le choix si j’ai envie de repartir avec l’or, sourit-il. Ça va être difficile mais avec un groupe uni et une équipe qui croit au frisson olympique, on peut y arriver."

Une nouvelle préparation pour Paris 2024

Il se reposera ensuite en pensant à sa dernière grande échéance dans trois ans. "Il y a Paris 2024, lance-t-il. Je disais au-revoir au public pour les individuels. Maintenant, je vais prendre un peu de repos. Ils (le public) ne vont pas me voir pendant un petit moment et je vais me reposer pour Paris." Il faudra alors se relancer dans une nouvelle préparation poussée et contraindre son corps à de nouveaux efforts toujours plus pénibles avec l’âge. Il aura alors 35 ans... dont plus de la moitié passée sur le circuit mondial (il a débuté à 17 ans).

Sera-t-il capable de tels efforts? Son père Moise ne veut pas se projeter à sa place. "Je ne m’avancerai pas, confie ce dernier sur RMC. Je ne dirai rien du tout du tout. Ça dépend de lui, c’est lui qui connaît son corps. Je ne donnerai aucun conseil, la seule chose que je dirai, c’est: ‘quoi que tu fasses ou dises, je serai toujours là à te supporter’ pour essayer de lui apporter une touche de réconfort."