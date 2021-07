JO 2021 (judo): les raisons de l’échec de Riner

Teddy Riner ne décrochera pas de troisième médaille d'or consécutive aux Jeux olympiques après sa défaite dès les quarts de finale du tournoi des plus de 100kg à Tokyo. Un échec aux multiples origines.

Champion olympique à Londres puis à Rio, Teddy Riner ne réalisera pas la passe de trois lors des JO de Tokyo cet été. La faute à une défaite contre le Russe Tamerlan Bashaev dans le golden score. Si la défaite constitue un choc pour le judoka de 32 ans et pour le reste de la délégation tricolore, ce n’est pas une totale surprise. La faute à cinq années lors desquelles le Français s’est montré moins dominateur.

"Je n’ai jamais pris d’uppercut mais je pense que cela doit faire le même effet. On n’est pas venu là pour ça, a estimé Laurent Calleja, le coach personnel de Teddy Riner, au micro de RMC Sport. C’est la loi du sport, c’est comme cela et on savait que cela pouvait arriver. C’est arrivé malheureusement. Quatre ans de boulot pour ça, c’est compliqué."

Riner pas à 100% ?

Hors compétition, Teddy Riner a parfois tendance au lâcher prise. Après son titre olympique à Londres, le Français a pris près de 25 kilos pendant sa phase de décompression. Rebelote après sa deuxième médaille d’or décrochée à Rio en 2016 et son dixième titre mondial décroché en 2017. Entré dans l’histoire de son sport, il a alors choisi de faire une pause pour récupérer et économiser son corps plutôt que de l’entretenir en enchaînant les combats. Entre 2013 et 2016 (compris), le judoka troicolore avait disputé 59 combats pour aller décrocher l'or à Rio. Depuis son titre mondial en 2017, Teddy Riner a beaucoup moins combattu avec seulement 11 duels sur les tatamis.

Après son retour à l’entraînement, le décuple champion du monde a enchaîné les régimes et les grosses sessions d’entraînement pour retrouver son poids de forme (environ 138kg). Cette tactique semblait plutôt bien fonctionner pour lui, malgré les deux défaites contre Kokoro Kageura au Grand Slam de Paris puis lors des championnats de France par équipe par Joseph Terhec.

Mais en février dernier, lors d’un stage de préparation au Maroc, Teddy Riner s’est blessé au genou. Après une mauvaise chute lors d’un entraînement composé de randoris, le Français a subi une déchirure de son ligament extérieur. Pas vraiment l’idéal à seulement cinq mois des JO de Tokyo.

"À ce moment-là, je pensais que je m'étais fait les (ligaments) croisés..., a confié Teddy Riner à l'AFP après la divulgation de sa blessure à quelques jours des Jeux de Tokyo. Je pensais que j'allais prendre sept mois et que c'était foutu. Ça va tellement vite, je me dis putain, ça c'est grave, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. [...] Je me tiens le genou. Mais [...] je me force à marcher dessus, je remonte sur le tapis et après j'arrête."

Un manque de judo pendant l’olympiade

Moins en forme que d’habitude, même s’il est encore difficile de savoir si cette blessure au genou l’a handicapé dans ses mouvements, Teddy Riner a manqué de puissance pour éteindre ses adversaires. Un autre indicateur vient confirmer ceci. A Tokyo, le Français a mis plus de temps à déclencher ses attaques après avoir posé sa garde.

En manque de combats avant ces JO, le judoka de 32 ans n’était même pas tête de série lors du tournoi olympique nippon et ainsi bénéficié d’une partie de tableau compliqué avec notamment le numéro 1 mondial Tamerlan Bashaev dès les quarts de finale. Lors de son quart de finale perdu, Teddy Riner semblait bien parti pour contrôler son combat et obtenir la victoire avec trois pénalités infligées au Russe. Mais lors d’une tentative pour lancer un mouvement et finir le travail, le double champion olympique s’est laissé surprendre.

"Il se sacrifie et se met en déséquilibre lui-même pour faire ce mouvement sauf que cela manque un peu de préparation. Son adversaire en profite et appuie le mouvement. Il n’y a rien à dire, il a perdu normalement. Sauf que ça, c’est typiquement révélateur d’un manque de sensations de judo, a analysé David Douillet, médaillé d’or à Atlanta et Sydney et désormais consultant pour RMC. La sensation judo, c’est quand on fait beaucoup beaucoup de judo. C’est comme le toucher de balle au tennis que votre cerveau fait instinctivement. Quand on perd un peu de cela, on perd de la précision et à mon avis, c’est ce qu’il s’est passé pour Teddy Riner."

La faim est toujours là

La déception est immense, certes, pour Teddy Riner qui visait un troisième titre olympique consécutif. Mais bonne nouvelle, il a gardé une grosse envie et veut aller cher chercher cette médaille de bronze, comme à Pékin en 2008. La preuve, que malgré les doutes que certains auraient pu avoir à son sujet, il a encore soif de victoire.

"J’avais une crainte, c’est qu’il puisse se démobiliser complètement quand on va chercher l’or et que plouf il n’y a plus rien. Tout s’effondre. Or, il prouve qu’il est un grand champion, a encore expliqué David Douillet. […] A nos yeux, c’est extrêmement grave parce que l’on attendait l’or mais ce n’est qu’un combat de judo perdu et il en reste d’autres. Il y a une médaille derrière et il faut aller au bout de cette compétition." Vainqueur de Rafael Silva pour son premier combat de repêchage, Teddy Riner n'est plus qu'à un combat du bronze.