JO 2021 (judo): Riner "très content et très fier" de sa médaille de bronze

Malgré son échec dans la quête d’une troisième médaille d’or olympique, Teddy Riner savoure le bronze décroché lors des Jeux olympiques de Tokyo, ce vendredi. Il donne déjà rendez-vous à Paris en 2024.

Teddy Riner (32 ans) s’est offert une quatrième médaille en autant de participations olympiques, ce vendredi. D’un métal moins brillant que celui qu’il espérait. Mais le bronze décroché dans la catégorie des plus de 100 kg ravit le Français, malgré l’échec de sa quête d’un troisième sacre historique.

"Je suis très touché, je reviens de très loin, a-t-il confié au micro de RMC. Le travail que j’ai accompli, ce que j'ai mis en œuvre pour arriver dans les meilleures conditions. La préparation a été très difficile donc, je suis très, très content de partir avec une médaille de bronze et d'accentuer mon palmarès. Quatre médailles olympiques sur quatre participations, ce n'est pas rien. Je suis très fier de moi, ma famille qui m’a accompagné, de mes partenaires, de mon staff, de toutes les personnes qui ont été à mes côtés. Je dis merci à tout le monde, à mes sparring-partners. Je remercie le Royaume du Maroc qui m’a permis de m’entraîner et de m’ouvrir les portes malgré ce qu’il se passe actuellement le Covid. Ça m’a permis d’être encore meilleur. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour moi."

Teddy Riner assure ne pas mal vivre son élimination en quarts de finale. Le bronze le ravit. "Ça me fait du bien, je suis très content, poursuit-il. Ce n'est pas passé pour l’or, manque de bol. Il y a le bronze mais je suis très content." Il ne se cherche pas non plus d’excuse après la blessure au genou contractée en février, mais seulement révélée la semaine dernière. "Je n’ai pas envie de mettre sur ma blessure, a-t-il déclaré. C’est vrai que ça a été chiant de s’entrainer pendant cette préparation mais je suis hyper content de repartir avec une médaille de bronze."

Rendez-vous à Paris 2024

Son objectif d’une troisième médaille d’or olympique en individuel est finalement reporté de trois ans. Car Teddy Riner a de nouveau confirmé qu’il poursuivrait jusqu’aux JO de Paris en 2024. "Il y a Paris 2024, lance-t-il. Je disais au revoir (au public) pour les individuels. Maintenant, je vais prendre un peu de repos. Ils (le public) ne vont pas me voir pendant un petit moment et je vais me reposer pour Paris."

Avant cela, il pourrait ajouter un nouveau trophée à sa collection dès samedi dans l’épreuve par équipes qu’il aborde "à bloc". "Je ne vais pas avoir le choix si j’ai envie de repartir avec l’or, conclut-il. Ça va être difficile mais avec un groupe uni et une équipe qui croit au frisson olympique, on peut y arriver."