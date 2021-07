JO 2021 (judo): Riner sort du silence après son élimination surprise

Teddy Riner (32 ans) a publié un message sur les réseaux sociaux après son son élimination dès les quarts de finale du tournoi de judo des plus de 100kg aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Il se remobiliser pour aller chercher le bronze.

Une photo de dos face au tatami et un message mobilisateur. Teddy Riner s’est exprimé sur les réseaux sociaux, ce vendredi quelques heures après son élimination retentissante dès les quarts de finale du tournoi de judo chez les +100kg aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Sa quête d’une troisième médaille d’or historique s’est achevée précocement face au Russe Tamerlan Bashaev qui a contré une attaque du Français dans le golden score.

Le décuple champion du monde a quitté le tatami tête baissée. "C’est dur, c’est dur", a-t-il pesté sans s’arrêter devant les médias. Il est finalement sorti du silence sur Twitter en se remobilisant pour aller chercher la médaille de bronze. "Ce n'est pas le résultat espéré, a-t-il écrit. Mais il y a une médaille olympique à aller chercher."

Il a désormais rendez-vous à partir de 10h (5e combat de la session) pour un premier repêchage face au Brésilien Rafael Silva (qu’il a battu neuf fois en autant de matchs). S’il passe, il devra encore disputer un dernier combat pour la place de trois et un nouveau podium. Ce serait son quatrième après ceux de Pékin en 2008 (bronze), de Londres 2012 et Rio 2016 (or à chaque fois).

Il visait encore la plus haute marche pour devenir le deuxième judoka de l’histoire à décrocher trois titres olympiques depuis le Japonais Tadahiro Nomura. C’est raté. Il retentera le coup à Paris 2024, son dernier objectif en carrière. Mais il lui reste un dernier travail à accomplir.