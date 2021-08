JO 2021: pas de médaille pour Diniz, une chance en canoë… les infos de la nuit olympique

Nuit calme pour le clan français qui n’a pas récolté de médaille après l’abandon de Yohann Diniz sur 50 kilomètres marche, lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Deux embarcations se sont qualifiées en canoë et kayak et l’aventure a mal commencé pour Leila Heurtault en karaté.

Diniz, une dernière amère

Yohann Diniz a mis un terme à sa grande carrière dans la souffrance. L’athlète français a abandonné lors du 50 kilomètres marche, dont il détient le record du monde et qui va disparaître du programme olympique. Le Français était pourtant bien parti en prenant la tête avant d’enchaîner les arrêts aux toilettes, tout en restant au contact des leaders.

Il a finalement jeté l’éponge après 30 kilomètres de la course remportée par le Polonais Dawid Tomala devant l’Allemand Jonathan Hilbert et le Canadien Evan Dunfee. "Ça a été la compétition de trop, a confié l’athlète de 43 ans à l’issue de la course. Entre les opérations et les blessures depuis deux ans, je me suis peut-être entêté à repartir sur une olympiade alors que j’aurais pu finir sur la plus haute marche à Londres (champion du monde en 2017, ndlr). Malheureusement, je ne finis pas comme je l’aurais espéré…"

Une chance en canoë

Adrien Bart, médaillé de bronze aux championnats du monde en 2019, a bien débuté ses Jeux olympiques. Le Français s’est qualifié pour la demi-finale du canoë (à genou dans l’embarcation avec une pagaie simple) sur 1.000m. Il tentera de se qualifier pour la finale, samedi (2h44). Ça passe aussi pour le kayak (assis avec une pagaie double) à 4 sur 500m. Les Françaises Manon Hostens, Vanina Paoletti, Sarah Guyot et Léo Jamelot ont obtenu leur billet pour les demi-finales.

Heurtault éliminée en karaté

Au lendemain du sacre olympique de Steven da Costa chez les hommes (-67kg), Leïla Heurtault s'est faite éliminer dès la phase de poule dans la catégorie des -61kg . Elle a perdu ses trois premiers combats face à la Vénézuélienne Claudymar Garces Sequera (8-0), la Japonaise Mayumi (6-3) et la Chinoise Xiaoyan Yin (1-0). Elle ne peut plus terminer à l'une des deux premières places du groupe (synonymes de médailles).

Les Américaines sacrées en beach-volley

La paire américaine April Ross/Alix Klineman a décroché le titre olympique en beach-volley en s’imposant (2-0, 21-15, 21-16) face aux Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy. La consécration pour Ross en argent à Londres 2012, puis en bronze à Rio 2016. Les Suisses s’offrent le bronze après avoir battu la paire lettone (2-0) dans le match pour la troisième place.