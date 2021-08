JO 2021: l’ado championne olympique de plongeon couverte de cadeaux… refusés par son père

Championne olympique du plongeon à 10 mètres à… quatorze ans, la Chinoise Quan Hongchan est devenue une star dans son pays, avec des fans qui tentent de venir la voir jusqu'à chez elle, et a reçu de nombreuses propositions de cadeaux depuis son triomphe à Tokyo. Mais son père a décidé de ne pas les accepter.

Son succès est l’une des plus belles histoires des Jeux de Tokyo. Magistrale en finale féminine du plongeon à dix mètres, avec deux sauts parfaits (les sept juges avaient mis la note maximale de 10) et un troisième presque de la même veine (six 10 et un 9,5), Quan Hongchan s’est parée d’or olympique à… quatorze ans et cent trente jours et pour sa première compétition internationale. De quoi devenir une petite star chez elle, en Chine, où des milliers de fans se sont rendus dans son village de Maihe, près de la ville de Zhanjiang dans la province de Guangdong, pour tenter d’apercevoir la championne et faire de sa maison et de l’arbre qui se trouve devant elle des lieux de culte sur les réseaux sociaux.

Au point de pousser les autorités locales à interdire l’entrée de la ville aux non-résidents de crainte de transformer l’endroit en foyer d’infection de Covid en raison des regroupements. Une décision approuvée par son père, Quan Wenmao , cultivateur d’oranges: "Ils peuvent juste nous envoyer leurs félicitations et leur respect. Ils n’ont pas besoin de venir ici. Ça perturbe notre vie et les leurs." Sa nouvelle notoriété a aussi provoqué autre chose: une pluie de cadeaux.

Après sa médaille d’or, l’adolescente qui a commencé le plongeon à sept ans car elle n’aimait pas l’école traditionnelle – elle est depuis passée à trois ou quatre heures d’entraînement par jour avec environ 400 plongeons à chaque fois – avait expliqué être motivée par la perspective d’aider sa mère, victime d’un accident de la route il y a quatre ans, et sa famille, qui doit compter sur les aides du gouvernement pour vivre. Une situation qui a ému le grand public et poussé certains à lui offrir de l’aide.

Un hôpital de Zhanjiang a proposé de fournir "une gamme complète de services médicaux pour sa mère et son grand-père également malade" selon The Global Times. Qui rajoute que "trois entreprises de Zhanjiang lui fourniront une maison, une boutique et un bonus, selon la Zhanjiang City Federation of Industry and Commerce". Des entrées gratuites pour des parcs d’attraction ou des zoos ont également été offerts à la championne olympique et à sa famille. Cerise sur le gâteau, elle s’est aussi vu promettre des provisions illimitées de latiao, snack chinois épicé populaire à base de farine, blé et piment. Que des bonnes nouvelles, quoi.

Problème? Papa Quan Wenmao ne l’entendait pas de cette oreille et a tout simplement refusé tous ces dons. "Je les remercie pour tout ça mais je n’ai rien pris, a-t-il confirmé via le Southern Metropolis Daily cité par le Mirror. Je n’ai pas accepté le moindre centime." On espère que sa fille aura pu donner son avis sur la question… Si ce n’est pas le cas, la deuxième plus jeune médaillée d'or olympique de l'histoire du plongeon en Chine (Fu Mingxia avait fait mieux à treize ans à Barcelone en 1992, toujours sur la plateforme à 10 mètres) pourra peut-être le faire pour accepter les futurs cadeaux si elle parvient à défendre sa couronne dans trois ans à Paris. Où elle pourrait devenir double champion olympique… à dix-sept ans.