JO 2021: le coup de pression d'Onesta aux Fédérations avant Paris 2024

Réunis ce dimanche au "Club France" au Japon, les dirigeants du sport français ont dressé un premier bilan "mitigé" de ces Jeux olympiques de Tokyo 2021. A 3 ans de l'échéance de Paris 2024, Claude Onesta a annoncé des changements à venir pour la haute performance, surtout pour les fédérations qui n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous.

La France terminera ces Jeux olympiques de Tokyo 2020 avec 33 médailles. Un bilan loin des attentes, et aussi en-deça de Rio 2016, où la délégation tricolore avait récolté 42 médailles. Réunis au "Club France" ce dimanche, les dirigeants du sport français ont dressé un premier bilan de ces deux semaines de compétition.

Directeur de la haute performance, Claude Onesta estime que ces JO sont "mitigés". "Ce que je veux dire, c'est comprendre pourquoi et comment faire mieux, a noté Onesta. On se rend compte que les changements ne se font pas naturellement. Il faut prendre des décisions, parfois changer certains acteurs. Ce sont des décisions douloureuses, et parfois en détournant le regard, on ne fait pas le boulot. Je n'accepterai pas que le bilan soit édulcoré. Il y a des fédérations qui représentent beaucoup de médailles aux Jeux et qui ne sont pas au rendez-vous des résultats."

Onesta songe à "recruter des experts venant de l'étranger"

Tout comme Brigitte Henriques, présidente du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Claude Onesta souligne néanmoins la réussite inédite des sports collectifs et des athlètes féminines, qui ont ramené "autant de médailles que les hommes". "Le sport féminin a besoin de moyen, a lancé Brigitte Henriques. Il faut aller beaucoup plus loin, ça coûte moins cher, allons y".

Pour les fédérations qui n'ont pas performé lors de ces Jeux olympiques, des cellules de performance seront créées, pour les accompagner en vue de Paris 2024. "Parfois c'est difficile de mobiliser, de bouger les lignes... parce que les résistances arrivent de manière immédiate, a estimé Claude Onesta, mettant un peu la pression. Chacun sait que les disciplines qui échoueront à Paris risquent de payer une note conséquente."

Pour viser plus haut en 2024, Claude Onesta veut "recruter des experts venant de l'étranger" mais aussi "rapatrier des entraîneurs français partis à l'étranger." Plus que jamais, le sport français veut se consacrer surtout à la haute performance, avec des entraîneurs spécifiques et des moyens entièrement dédiés à Paris 2024.