JO 2021: le bronze des pistards, les sports co en fête... ce qu'il faut retenir de la 11e journée

Journée pleine d'émotion pour la délégation française aux Jeux olympiques 2021. Les pistards ont décroché le bronze en vitesse par équipe. Les handballeurs, basketteurs et volleyeurs accéèdent aux demi-finales. Renaud Lavillenie n'a pas pu lutter à la perche.

LA MÉDAILLE DU JOUR

Piste: les Bleus bronzés en vitesse

L'équipe de France de cyclisme sur piste a décroché une superbe médaille de bronze au Vélodrome d'Izu, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tokyo. Florian Grengbo, Rayan Helal, Melvin Landerneau et Sébastien Vigier ont remporté la petite finale de la vitesse par équipes en prenant le meilleur sur l'Australie, handicapée par la performance de Matthew Glaetzer, rapidement décroché. Il s'agit de la seule médaille de la journée pour la France, qui en compte désormais 24 dans ces JO de Tokyo (6 en or, 10 en argent, 8 en bronze).

LES BONS POINTS

Handball: les Bleus de Karabatic en patrons

L'équipe de France de handball a parfaitement tenu son rang lors de son quart de finale face à Bahreïn, novice à ce stade de la compétition. Au terme d'un festival offensif, les joueurs de Guillaume Gille ont atomisé leurs adversaires au Yoyogi Stadium (42-28). Une correction impulsée par Kentin Mahe, auteur de 9 buts sur ses 10 tirs, Dika Mem (5 buts) et Nicolas Tournat (5 buts). Champions olympiques en 2008 et 2012, les Bleus affronteront l'Égypte (tombeuse de l'Allemagne) pour une place en finale, jeudi à 10h.

Basket: les Bleus de Gobert au forceps

L'équipe de France de basket a pris le meilleur sur l'Italie, au terme d'un quart de finale intense (84-75). Sur le parquet de la Super Arena de Saitama, les Bleus se sont montrés solides pour venir à bout d'une Nazionale coriace et accrocheuse. En bon capitaine, Nicolas Batum (15 points, 14 rebonds) a montré la voie à ses partenaires. Rudy Gobert (22 points, 9 rebonds) a fait parler sa puissance physique, en parachevant le succès des siens par un improbable 360. Les Français accédent pour la troisième fois de leur histoire au dernier carré des JO, après 1948 et 2000. Ils affronteront la Slovénie de la star Luka Doncic jeudi à 13h, pour une place en finale.

Volley: les Bleus de Ngapeth héroïques

L'équipe de France de volley a signé un exploit retentissant en éliminant la Pologne en quarts de finale (3-2). Au terme d'un match fou, les joueurs de Laurent Tillie sont allés au bout d'eux-mêmes pour sortir l'un des grands favoris du tournoi, emmené par ses deux gâchettes Wilfredo Leon (29 points) et Bartosz Kurek (26 points). Portés par Jean Patry (21 points) et Earvin Ngapeth (17 points), les Français atteignent pour la première fois le dernier carré olympique, où ils retrouveront l'Argentine, jeudi à 14h. Avec l'espoir de décrocher la première médaille de leur histoire.

Escalade: les frères Mawem au rendez-vous

Mickaël Mawem a terminé à la première place des qualifications du combiné en escalade. Le Français de 31 ans a dominé la concurrence au terme des trois épreuves: vitesse, bloc et difficulté. Il se qualifie en compagnie de son grand frère Bassa (36 ans), 7e mais touché au biceps gauche. Les frangins se retrouveront jeudi pour la finale, à patirt de 10h30.

Athlétisme: Gressier en finale du 5.000m

Il y aura un Français en finale du 5.000m au stade de Tokyo. Jimmy Gressier a obtenu sa qualification au temps, après avoir terminé 9e de sa série (13'33''47). En revanche, Hugo Hay, 7e de sa course, n'a pas validé son ticket pour la grande explication, prévue vendredi à 14h.

Athlétisme: Brossier en demi-finales du 400m

Amandine Brossier a signé une belle performance lors des demi-finales du 400m. La Française de 25 ans a pris la 2e place de sa série avec un temps de 51''65. Elle se qualifie pour les demies, qui auront lieu ce mercredi à partir de 12h30.

Natation artistique: les jumelles Tremble en finale

Charlotte et Laura Tremble ont obtenu leur ticket pour la finale de l'épreuve de natation artistique. Les soeurs jumelles ont terminé à la 8e place des qualifications avec un score de 175, 9141 points. Elle feront face à onze autres duos ce mercredi, à partir de 12h30.

Voile: Lecointre et Retornaz en lice pour une médaille

Camille Lecointre et Aloïse Retornaz sont 2es avant l'ultime régate olympique de 470, dont le départ aura lieu ce mercredi à 8h33.

Équitation: Delmotte en finale du saut d'obstacles

Nicolas Delmotte s'est qualifié pour la finale du saut d'obstacle, où il sera le seul représentant français. Grâce à un parcours sans faute ni dépassement de temps, le cavalier de 42 ans, sur Urvoso du Roch, a fait le plein de confinace, avant la grande explication, prévue ce mercredi à partir de 12h. Les compteurs seront remis à zéro.

LES MAUVAIS POINTS

Athlétisme: Lavillenie n'a pas pu lutter

Victime d'une lourde chute à l'échauffement, Renaud Lavillenie n'a pas été en mesure de jouer pleinement sa chance lors du concours de la perche. Touché au talon, le Français de 34 ans a dû se contenter de la 8e place. Une grosse déception pour le champion olympique 2012 et médaillé d'argent en 2016, qui espérait décrocher un podium à Tokyo.

Athlétisme: Tavernier au pied du podium

Alexandra Tavernier a échoué tout près de la médaille en prenant la 4e place de la finale du marteau. La Française, vice-championne d'Europe, n'a pas pu faire mieux qu'un jet à 74,41m. Insuffisant pour accéder au podium.

Athlétisme: Belocian sorti par la petite porte

Après une saison en nette progression et un titre de champion d'Europe en salle en mars dernier (sur 60m haies), Wilhem Belocian a vécu une énorme désillusion sur 110m haies. Lors des séries, le hurdler de 26 ans a tapé une haie et n'a pas pu terminer sa course. Il a quitté le stade en larmes. Aurel Manga et Pascal Martinot-Lagarde se sont eux qualifiés pour les demi-finales.

Athlétisme: Raffin limite la casse

Avec un bond à 16,83m, Melvin Raffin s'est qualifié pour la finale du triple saut, qui aura lieu jeudi à partir de 4h. Mais le Français ne sera pas accompagné par ses collègues Benjamin Compaoré et Jean-Marc Pontvianne (qui a mordu ses trois tentatives), tous eux éliminés.

Plongeon: Jandard sort en demies

Alexis Jandard n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du tremplin 3m. Avec un total de 357, 85 points, le Français n'a pas passé le cap des demi-finales.

Kayak: Hostens et Guyot 7es de leur finale

Manon Hostens et Sarah Guyot n'ont pas réussi à accrocher le podium lors de la finale du kayak sprint K-2.500m. Elles ont échoué à la 7e place.