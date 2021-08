JO 2021: le programme de ce jeudi avec Mayer, Martinot-Largarde et les sports collectifs

La délégation française aura l’occasion de valider plusieurs médailles ce jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo: les premières en athlétisme avec le décathlon et le 110m haies et en sport collectif avec les demi-finales du hand, du basket et du volley. À suivre également, le cyclisme sur piste, l'escalade et le karaté.

Une journée faste du début à la fin. Entre la finale en eau libre de Marc-Antoine Olivier et David Aubry (23h30 ce mercredi soir) et la demi-finale France-Argentine en volley (14h), la délégation française sera sur tous les fronts ce jeudi pour l’antépénultième journée des Jeux olympiques de Tokyo 2021.

La France pourra compter sur la fin du décathlon de Kevin Mayer, avec les cinq dernières épreuves à partir de 2h, pour espérer un podium, mais aussi sur le 110m haies avec deux représentants: Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga, qui voudront essuyer les échecs successifs de Tavernier, Lavillenie ou Bigot en athlétisme.

Des débuts médaillés pour l'escalade et le karaté?

La demi-finale de hand entre la France et l’Egypte (10h) précèdera celle du basket, qui verra les hommes de Vincent Collet affronter la Slovénie de Luka Doncic (13h15), pour valider une breloque. Sur le vélodrome d’Izu, Benjamin Thomas (omnium) et Mathilde Gros (keirin) tenteront dans la matinée de décrocher une deuxième médaille en cyclisme sur piste après le bronze en vitesse par équipe chez les hommes.

Enfin, Mickaël Mawem en escalade (10h30), en l’absence de son frère Bassa, et Steven Da Costa en karaté (à partir de 5h05) chez les kumite en moins de 67kg présentent d’autres belles opportunités de médaille. Pour marquer de leur empreinte l'arrivée de ces sports aux Jeux olympiques.

Le programme du jeudi 5 août:

ATHLETISME

2h : 110m haies du decathlon (Kevin Mayer)

2h10 : Qualification de la hauteur dame

2h40 : Longueur de l'heptathlon

2h50 : Disque du decathlon (Kevin Mayer)

3h : Qualification du 4x100m dame (France dans la 1ere série)

4h : Finale du triple saut homme (Melvin Raffin)

4h05 : Finale du poids homme

4h30 : Qualification du 4x100m homme (France dans la 1ere série)

4h55 : Finale du 110m haies homme (Pascal Martinot-Lagarde, Aurel Manga)

5h30 : Javelot de l'heptathlon

5h45 : Perche du decathlon (Kevin Mayer)

9h30 : 20km marche homme (Kévin Campion, Gabriel Bordier)

10h15 : Javelot du decathlon (Kevin Mayer)

12h20 : Finale de la perche dame

12h25 : Qualification du 4x400m dame (France dans la 1ere série)

13h : Demi-finale du 1500m homme (Azeddine Habz)

14h : Finale du 400m homme

14h20 : 800m de l'heptathlon

14h40 : 1500m du decathlon (Kevin Mayer)

BASKET

6h15 : Demi-finale hommes (USA-Australie)

13h : Demi-finale hommes (France-Slovénie)

BOXE

7h : Demi-finale des légers dames (-60kg)

7h30 : Demi-finale des mouches hommes (-52kg)

8h03 : Demi-finale des moyens hommes (-75kg)

8h35 : Finale des plumes hommes (-57kg)

CANOE

2h30 : Demi-finales du K1 200m hommes (Maxime Beaumont dans la 1ere série)

2h44 : Demi-finales du C1 200 dames

2h58 : Demi-finales du K1 500m dames (Manon Hostens dans la 4e série à 3h19)

3h12 : Demi-finales du K2 1000m hommes

4h27 : Finale du K1 200m hommes (Maxime Beaumont ?)

4h43 : Finale du C1 200m dames

5h08 : Finale du K1 500m dames (Manon Hostens ?)

5h34 : Finale du K2 1000m hommes

CYCLISME SUR PISTE

8h30 : Scratch omnium hommes (Benjamin Thomas)

8h48 : 1/8 de finale sprint hommes (Sébastien Vigier à 8h54)

9h06 : Quart de finale keirin dames (Mathilde Gros à 9h11)

9h21 : Repêchage 1/8 de finale sprint hommes

9h27 : Course au temps omnium hommes (Benjamin Thomas)

9h45 : Quart de finale sprint hommes

9h57 : Demi-finale keirin dames

10h07 : Course à élimination omnium hommes (Benjamin Thomas)

10h25 : Quart de finale sprint hommes

10h45 : Finale keirin dames

10h55 : Course aux points omnium hommes (Benjamin Thomas)

ESCALADE

10h30 : Finale de la vitesse homme (Mickaël Mawem)

11h30 : Finale bloc homme

14h10 : Finale difficulté homme

FOOT

10h : Finale pour le bronze dames (Australie-USA)

GOLF

00h30 : Deuxième jour dames (Celine Boutier, Perrine Delacour)

HAND

10h : Demi-finale hommes (France-Egypte)

14h : Demi-finale hommes (Danemark-Espagne)

HOCKEY SUR GAZON

3h30 : Finale pour le bronze hommes

12h : Finale hommes

KARATE

2h : Qualification kata dames (Alexandra Feracci à 2h20)

5h05 : Qualification kumite -67kg hommes (Steven Da Costa à 5h05 en 2e rotation, puis en 6e et en 13e, 16e et 23e rotation)

10h : Qualification kumite -55kg dames

12h30 : Finale pour le bonze kata dames

12h50 : Finale kata dames

13h05 : Demi-finales kumite -67kg hommes

13h22 : Demi-finales kumite -55kg dames

13h40 : Finale kumite -67kg hommes

13h50 : Finale kumite -55kg dames

LUTTE

4h : Repêchage libre hommes -57kg

4h : Repêchage libre dames -57kg

4h : Repêchage libre -86kg hommes

4h30 : 1/8e de finale libre hommes -74kg

4h30 : 1/8e de finale libre dames -53kg

4h30 : 1/8e de finale libre hommes -125kg

5h50 : 1/4 de finale libre hommes -74kg

5h50 : 1/4 de finale libre dames -53kg

5h50 : 1/4 de finale libre hommes 125kg

11h15 : Demi-finales libre hommes -74kg

11h35 : Demi-finales libre hommes -125kg

11h55 : Demi-finales libre dames -53kg

12h30 : Finale pour le bronze libre hommes -57kg

12h55 : Finale libre hommes -57kg

13h05 : Finale pour le bronze libre hommes -86kg

13h30 : Finale libre hommes -86kg

13h55 : Finale pour le bronze libre dames -57kg

14h20 : Finale libre dames -57kg

NATATION-EAU LIBRE

23h30 : Course 10km hommes (Marc Antoine Olivier et David Aubry)

NATATION-PLONGEON

3h : Demi-finales 10m dames (Alais Kalonji)

8h : Finale 10m dames (Alais Kalonji ?)

PENTATHLON

6h : Escrime dames (Marie Oteiza, Elodie Clouvel)

9h30 : Escrime hommes (Valentin Prades et Valentin Belaud)

SKATE

2h : Qualification park hommes (Vincent Matheron)

5h30 : Finale park hommes

TENNIS DE TABLE

4h : Finale pour le bronze par équipes dames

12h30 : Finale par équipes dames

VOLLEY

6h : Demi-finale hommes (Brésil-Russie)

14h : Demi-finale hommes (France-Argentine)

BEACH VOLLEY

2h : Demi-finales dames

2h : Demi-finales hommes

14h : Demi-finales dames

14h : Demi-finales hommes