JO 2021 (Natation): vague de soutien pour Ndoye-Brouard après avoir révélé sa maladie des yeux

Yoann Ndoye-Brouard assure avoir reçu de nombreux messages de soutien après les moqueries suite à son virage raté au 100m dos. Le nageur français a révélé, mercredi, souffrir d’une maladie des yeux l’éblouissant.

Yoann Ndoye-Brouard a vécu une nouvelle journée riche en émotions, ce jeudi. Après avoir échoué aux portes des demi-finales du 200m dos mercredi en ayant signé le 17e temps, il a finalement été repêché à la dernière minute après le forfait du Chinois Jiayu Xu. Il s’est dont réveillé en catastrophe pour disputer ces demi-finales achevées avec la 9e temps (1’56’’83), aux portes de la finale.

"J’ai donné le meilleur de moi-même, a-t-il confié au micro de RMC Sport. Je me suis exprimé avec les armes que j’avais aujourd’hui. Je me suis réveillé peu de temps avant la course. Faire 1’56’’ dans ces conditions, je suis quand même content. Ce matin, j’avais mis mon réveil à 8h45 pour aller regarder les finales. Je fais un test tous les matins avec une ceinture cardio et pendant que je faisais le test, mon coach m’a appelé et j’ai vu mes pulsations monter à 160! J’ai fait mon sac rapidement parce que ma course était à 11h, il y a 15 minutes de bus et il faut arriver sur le site deux heures avant la course. Je me suis dépêché. Je suis heureux."

Il assure avoir fait le vide dans sa tête après les moqueries reçues sur les réseaux sociaux suite à son virage manqué en 100m dos, lundi. Mercredi, il a expliqué auprès des médias les raisons de ce raté en indiquant souffrir d’un kératocône, une maladie des yeux qui déforme sa cornée et l’éblouit. Il espère se faire opérer en septembre après avoir retardé l’intervention pour pouvoir participer aux JO. Sa prise se parole a provoqué une belle vague de soutiens.

"Plein de commentaires très gentils"

"J’ai mis tout ça de côté, j’ai juste pensé à ma course, confie-t-il. Je fais 9e. Je n’ai pas pensé à tous ces commentaires pas trop bienveillants. J’ai aussi reçu plein de commentaires très gentils après en avoir parlé aux journalistes. J’ai reçu plein de messages de soutien, donc c’est assez cool."