JO 2021 (piste): Benjamin Thomas perd la médaille à deux tours de la fin

A la lutte pour le podium dans l'épreuve de l'omnium, Benjamin Thomas a pris finalement la quatrième place à l'occasion de la course aux points, quatrième et dernière manche de cette forme de décathlon sur piste aux JO 2021 de Tokyo. Le Français a perdu ses chances de médaille en toute fin de course.

Benjamin Thomas pourra avoir de gros regrets. A la lutte dans l'épreuve de l'omnium pour une médaille, le Français a finalement pris la 4e place. Le pistard a été rejoint avec le peloton à deux tours de l'arrivée dans la dernière épreuve de la course aux points, permettant au Néo-Zélandais Stewart Campbell de prendre 20 points et de le dépasser.

En tête avant cette dernirèe épreuve, le Britannique Matthew Walls a dominé les débats, prenant aussi un tour dans la course aux points, pour être sacré champion olympique à 23 ans. Tenant du titre, Elia Viviani a pris la médaille de bronze, derrière un Stewart Campbell renversant.

Thomas longtemps sur le podium

Pourtant, tout avait bien commencé ce jeudi pour Benjamin Thomas, deuxième derrière Matthew Walls du scratch, première épreuve de l'omnium, une course de classement sur 40 tours. Deuxième de la Tempo Race puis sixième de la course par élimination, Thomas se retrouvait à la troisième place du général avant cette course aux points.

Tout était encore possible donc pour Benjamin Thomas, qui pouvait toujours rêver du titre même s'il avait semblé un peu court dans l'élimination, remportée par Elia Viviani. En pistard expérimenté, Elia Viviani a souvent pris le dessus sur Benjamin Thomas dans la course aux points, laissant seulement espérer à Thomas le bronze.

Mais à 25 ans, le coureur qui est salarié par Groupama-FDJ sur la route, a connu une fin décevante. Fatigué et dans une course tactique, le Français n'a pas pu reprendre le Néo-Zélandais Stewart Campbell dans le final, sorti avec deux autres concurrents. Après l'élimination de Mathilde Gros dès les quarts de finale du keirin et de Sebastien Vigier au même stade du tournoi de vitesse, c'est une nouvelle performance un peu frustrante pour la piste française, qui reste bloquée à une médaille de bronze.