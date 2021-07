JO 2021 (rugby à 7): les Bleues démarrent fort et sont déjà qualifiées pour les quarts

L’équipe de France de rugby à 7 a remporté ses deux premiers matchs aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Prochain match de poule face au Canada, vendredi.

L’équipe de France de rugby à 7 a frappé fort pour son entrée en lice aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo, ce jeudi. Elle a remporté ses deux premiers matchs et décroché son billet pour les quarts puisqu’elle figurera au pire parmi les deux meilleures troisièmes.

Les Bleues ont d’abord débuté par un succès face aux Fidji (12-5). Cela n’était pas très bien parti avec un essai fidjien et un carton jaune pour Fanny Horta (16e). Mais cette dernière s’est rachetée en inscrivant un essai juste avant la mi-temps avant que Séraphine Okemba ne double la mise en début de deuxième pour assurer un avantage définitif face à l’un des cadors de cette poule B.

Les filles de David Courteix ont ensuite surclassé le Brésil (40-5), l’adversaire le plus faible du groupe avec six essais (doublés de Ciofani et Guérin, Ulutule et Jacquet). Une large victoire importante pour le goal average (+42) dans la course à la première place du groupe qui offrira un quart de finale face à un troisième de groupe (aussi disputée vendredi) avant une potentielle demie face à l’Australie (samedi).

Les Bleues disputeront leur dernier match de poule face au Canada dans la nuit de jeudi à vendredi (2h30), avec cette ambition de conserver cette première place. Et les Canadiennes, 3es mondiales, seront au pied du mur puisqu’elles se sont sèchement inclinées face aux Fidji (26-12). Les Françaises sont en ballotage favorable.