JO 2021 (surf): le Brésil crie au vol et à l’arbitrage-maison après la défaite de Medina

L’élimination du surfeur Gabriel Medina, grand favori de l’épreuve de surf aux Jeux olympiques de Tokyo, provoque une vague de colère dans les médias brésiliens qui dénoncent un arbitrage favorable au Japonais Kanoa Igarashi.

Il semblait se diriger sereinement vers la première finale de surf de l’histoire des Jeux olympiques. Mais, Gabriel Medina, numéro 1 mondial au classement de la World Surf League, a vu la qualification lui glisser entre les doigts en toute fin de sa demi-finale face au Japonais Kanoa Igarashi, ce mardi. Le Brésilien, tombeur du Français Michel Bourez au tour précédent, avait pourtant rapidement pris les devants grâce à deux "air-reverse" (un tour complet au sommet de la vague) pour mener 16,76 (à 10.84).

Il a alors géré le temps, a moins pris de risque jusqu’à ce qu’Igarashi, sixième mondial, ne trouve une grosse vague à un peu moins de huit minutes du terme. Il s’est envolé pour un tour complet en attrapant sa planche avant d’exécuter une belle réception. Les juges, conquis, lui ont alors attribué la note très élevée de 9,33. Suffisant pour prendre la tête (17 points, le total des deux meilleurs vagues), juste devant Medina qui n’a pas réussi à améliorer son score dans le temps restant.

L’élimination surprise de Medina, grand favori de l’épreuve, a provoqué un tollé au Brésil qui dénonce un arbitrage-maison en faveur du Japonais, dont la note a été largement surévaluée, selon eux. Pour la presse, l’exécution du "Air Reverse" du Brésilien était bien plus compliquée et accomplie que la figure du Japonais qui s’est, en plus, appuyé sur la planche avec sa main.

"Bonjour les juges! Tout va bien là-bas?"

Les médias prennent aussi en exemple la note reçue par Medina au tour précédent (9) pour une figure plus aérienne au cours de laquelle il ne s’est pas aidé de la main pour tenir sa planche. En demi-finale, les juges ont finalement attribué une meilleure note à Igarashi (9,33) pour une figure similaire mais avec une main sur la planche et un saut moins élevé.

Le journal Lance! regrette une "défaite polémique". TNT Sports Brasil s’est aussi étouffé du sort de cette demi-finale ? "Si les Japonais n'ont pas compris ce qui s'est passé, imaginez-nous... Bonjour les juges! Tout va bien là-bas?". Le mot "vol" revient en boucle sur les réseaux sociaux pour dénoncer le sort subi par Medina, grand ami de Neymar. L’attaquant du PSG, qui suit habituellement les performances du surfeur, n’a pas réagi. Il le fera peut-être lors de la finale pour la médaille de bronze de Medina face à l’Australien Owen Wright.