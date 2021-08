JO 2021 (taekwondo): l’impressionnante blessure au visage d’un combattant irlandais agressé en pleine rue

Jack Woolley, membre de l’équipe irlandaise de taekwondo aux Jeux olympiques de Tokyo, a été victime d’une terrible agression à Dublin ce vendredi. L’athlète olympique a dû être opéré et a posté dimanche plusieurs photos de son visage après l’incident.

Eliminé en huitièmes de finale du tournoi de taekwondo des -58kg aux JO de Tokyo, Jack Woolley pensait profiter tranquillement de quelques jours de repos après l’olympiade nippone. Mais le combattant irlandais a subi une terrible agression vendredi soir à Dublin.

Violenté par un groupe de jeunes, l’athlète a subi une grosse blessure au visage et devra passer par une opération de reconstruction faciale. Depuis son lit d’hôpital, Jack Woolley a raconté sa mésaventure dans le détail. Pour les plus sensibles, il vaut peut-être mieux ne pas regarder les photos de sa figure ensanglantée partagées par le jeune homme.

Une soirée tranquille qui a tourné au drame

Le sportif de 22 ans a tenu à rassurer ses fans, tout en racontant l’incident sur les réseaux sociaux ce dimanche. Une histoire qui fait froid dans le dos. "Merci à tous pour tous les messages ou vous demandez comment je vais", a d’abord lancé Jack Woolley. Avant de décrire pas à pas sa soirée.

"La nuit du vendredi 13 août, je suis sorti pour un dîner avec un ami. Le tout suivi de quelques verres dans un bar, a expliqué le taekwondoïste irlandais. En marchant le long du fleuve Liffey, un gang de huit à douze hommes et femmes dans leurs vingt ans a commencé à attaquer des gens au hasard sur la promenade. Malheureusement j’ai été victime de ces attaques aléatoires."

"Ma faute, mauvaise personne"

Le plus terrible dans cette histoire, si l’on croit le récit de Jack Woolley, c’est qu’il n’y est absolument pour rien. Il n’a pas cherché la bagarre, il n’est pas intervenu pour empêcher une agression. Non, la bande de jeunes s’en est simplement prise à lui comme ça, pour le plaisir de frapper un inconnu.

"J’étais en train de marcher, j’ai été frappé au visage par un de ces membres du groupe, a poursuivi l’athlète olympique. Un seul coup de poing suivi de « ma faute, mauvaise personne » puis ils ont continué à courir dans la rue en attaquant des gens qui s’occupaient de leurs propres affaires."

Des points de suture à la lèvre

Un coup visiblement dévastateur puisque Jack Woolley a dû être transporté en urgence à l’hôpital. Rapidement pris en charge par la police et les secours, le taekwondoïste s’en est finalement sorti avec une grosse frayeur et devra patienter avant de s’entraîner à nouveau en raison de points de sutures à la lèvre supérieure. Pas vraiment l’idéal pour celui qui voulait rapidement enclencher la montée en puissance vers Paris 2024. Et le principal intéressé de conclure: "Je vous remercie encore une fois de votre soutien et de vos bons messages. J’espère que la reprise sera rapide. Les deux derniers mois ont été difficiles. QUELLE JOURNÉE!"

De retour chez lui, comme l’a confirmé sa mère auprès du journal Irish Times, Jack Woolley va désormais récupérer et essayer de passer à autre chose. Malgré l’ouverture d’une enquête, la police n’a pour l’instant pas été capable d’interpeller les auteurs de cette terrible agression.