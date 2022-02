JO 2022 (biathlon): la grande performance de Chevalier-Bouchet, en argent sur l'individuel

Deux jours après l'argent sur le relais mixte, Anaïs Chevalier-Bouchet a de nouveau décroché la médaille d'argent sur l'individuel 15 km. C'est la troisième breloque de la délégation française.

Cocorico à Pékin! Après l'argent du relais mixte samedi, le biathlon a ramené à la France une troisième médaille à la délégation tricolore grâce à la superbe performance d'Anaïs Chevalier-Bouchet, médaillée d'argent sur l'individuel 15 kilomètres ce lundi. Partie avec le dossart 12, la Française a réalisé une course presque parfaite derrière la carabine (19/20) pour prendre la deuxième place, 9"4 derrière l'Allemande Denise Hermann (19/20), mais devant Marte Olsbu Roiseland, la meilleure biathlète de la saison (18/20). Une deuxième médaille en deux jours pour Anaïs Chevalier-Bouchet, qui ne pouvait pas rêver meilleur début d'olympiade.

Simon a craqué, le réveil des Allemandes

Dans le coup jusqu'au quatrème tir, Julia Simon a complètement craqué sur le dernier debout (3 fautes) et termine 21e à 2'56" de Denise Hermann. Les deux autres Françaises engagées, Anaïs Bescond (30e, 16/20) et Justine Braisaz-Bouchet (40e, 15/20) ont perdu tout espoir de podium dès le premier tir. Mais d'autres favorites sont complètement passées au travers, comme les soeurs Oeberg.

Tenante du titre, Hanna Oeberg a commis trois fautes, beaucoup trop pour espérer conserver sa médaille d'or. De son côté, Elvira a terminé avec un 17/20 derrière la carabine et n'a pu remonter son retard malgré un excellent temps de ski. D'autres biathlètes sont également passées à côté de leur course: Tiril Eckhoff (15/20), tenante du gros Globe, a terminé 22e, alors que Dorothea Wierer (17/20) finit 18e. Les épreuves de biathlon se poursuivent ce mardi avec l'individuel homme, avec un nouvel espoir de médailles pour les Français en lice, notamment Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin.

Le podium de l'individuel 15 km

1. Denise Hermann (ALL, 19/20)

2. Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA, 19/20) à 9"4

3. Martie Olsbu Roiseland (NOR, 18/20) à 15"3