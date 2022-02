JO 2022: team event en ski alpin, ski de fond et cérémonie de clôture... Le programme du dimanche 20 février

Dernière journée de compétition ce dimanche aux Jeux olympiques de Pékin. Avant la cérémonie de clôture avec Quentin Fillon Maillet comme porte-drapeau, la France peut espérer une dernière médaille sur le team event de ski alpin ou sur la mass start femmes en ski de fond.

Baisser de rideau sur les Jeux olympiques de Pékin. Ce dimanche marque la fin de la compétition, après deux semaines de médailles, d'exploits, ou encore de polémiques. Mais, avant de refermer définitivement le chapitre chinois, il reste encore plusieurs titres à décerner sous les anneaux olympiques.

>> Les JO 2022 en direct

La France a deux cartouches pour tenter d'égaler le record des 15 médailles décrochées à PyeongChang et à Sotchi. Alors que le compteur est bloqué à 14 depuis le magnifique sacre de Justine Braisaz-Bouchet sur la mass start en biathlon, les derniers espoirs français reposent désormais sur le team event de ski alpin et la mass start femmes en ski de fond.

Une dernière médaille sur le team event ?

Initialement prévue ce samedi, l'épreuve parallèle mixte par équipes (ou team event) a été reprogrammée ce dimanche à cause des fortes rafales de vent qui s'abattaient sur le site de Yanqing. Même si les conditions météo restent incertaines et qu'un vent important est encore annoncé ce dimanche, l'équipe de France (Tessa Worley, Coralie Frasse Sombet, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault), 4e en 2018, fait partie des prétendants au podium.

L'ultime épreuve de ces JO sera à suivre du côté du ski de fond. Trois Françaises sont engagées sur la mass-start femmes: Delphine Claudel, Coralie Bentz et Flora Dolci. Les chances de médaille sont tout de même faibles pour le clan tricolore sur cette épreuve, la meilleure Française, Delphine Claudel, pointant au 19e rang mondial.

Enfin, la journée se terminera avec la cérémonie de clôture, prévue à 13h. Quentin Fillon Maillet, le héros de ces Jeux côté français, portera haut les couleurs de notre pays dans le stade olympique de Pékin.

Le programme du dimanche 20 février

Bobsleigh

(02h30) Bobsleigh à quatre mixte 3e manche

(04h20) Bobsleigh à quatre mixte 4e et dernière manche

Curling (tournoi femmes)

(02h05) Finale: Japon-Grande-Bretagne

Hockey sur glace (tournoi hommes)

(05h10) Finale: Finlande-Comité Olympique Russe

Ski alpin

(02h00) Parallèle par équipes Huitièmes de finale. Composition de l'équipe de France: Tessa Worley, Coralie Frasse Sombet, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault.

(02h40) Parallèle par équipes Quarts de finale

(03h09) Parallèle par équipes Demi-finales

(03h28) Parallèle par équipes Finale

Ski de fond

(07h30) 30 km style libre femmes. Avec Delphine Claudel, Coralie Bentz, Flora Dolci

Cérémonie de clôture: 13h, avec Quentin Fillon Maillet porte-drapeau pour la France