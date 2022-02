JO 2022: la déception Laffont, le feuilleton de la descente... Ce qu’il ne fallait pas manquer dimanche

Pas de deuxième médaille pour la France ce dimanche aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Pourtant grande favorite, Perrine Laffont a dû se contenter d'une quatrième place en ski de bosses. La journée avait été animée plus tôt par le feuilleton autour du report de la descente hommes.

La déception Perrine Laffont

Trente secondes d'effort intense, deux sauts et des dizaines de bosses à négocier sur une piste à 28% pour se couvrir d'or. Voilà ce qui attendait Perrine Laffont (23 ans) ce dimanche. Quatre ans après son titre olympique à Pyeongchang, la Pyrénéenne rêvait de remettre ça à Pékin. Raté. Confrontée à une concurrence plus féroce, moins en confiance malgré un palmarès qui s’est considérablement enrichi depuis 2018, avec notamment deux titres mondiaux, elle n’a pris que la quatrième place du ski de bosses. Avec un total de 77,36 points en finale, son plus mauvais passage sur la piste chinoise, elle a échoué à une poignée de dixièmes de points de la troisième place occupée par la Russe sous drapeau neutre Ansatasiia Smirnova (77,72). L'or est revenu à l’Australienne Jakara Anthony (83,09), devant l'Américaine Jaelin Kauf (80,28).

Pas de médaille non plus en skiathlon

Le compteur français reste bloqué à une médaille : celle décrochée samedi en biathlon par le relais mixte composé d'Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet. En skiathlon, il n'y a pas eu de miracle pour Maurice Manificat ce dimanche. Au bout d'un hiver compliqué, marqué par plusieurs blessures, le leader de l'équipe de France n'a jamais été dans le coup. "J'ai subi complètement. J'avais une caisse de poisson rouge. Je n'arrivais pas à suivre", a-t-il commenté, lucide, à l'arrivée. Il a dû se contenter d'une 23e place, très loin du vainqueur du jour, le Russe Alexander Bolshunov, qui a devancé son compatriote Denis Spitsov et le Finlandais Iivo Niskanen en bronze. Clément Parisse a signé le meilleur résultat français en terminant 10e.

Le feuilleton de la descente hommes

C’était le fil rouge de la nuit. La très attendue descente hommes, première épreuve de ski alpin de ces Jeux d’hiver, n'a pas eu lieu. Prévue initialement à 4h du matin heure française, l'épreuve a été repoussée trois fois avant d'être annulée en raison du vent déchaîné qui souffle sur les montagnes de Yanqing. Samedi, le troisième entraînement officiel avait déjà dû être arrêté. Les rois de la vitesse se défieront finalement lundi à 5h heure française. La météo annonce un vent de 14km/h au départ de la descente avec des rafales à près de 30 km/h, des conditions plus clémentes que dimanche. Il n'y aura pas d’autre créneau possible lundi puisque la descente a été programmée entre les deux manches du géant femmes. Même si les deux courses ont lieu sur des pistes différentes, le timing s’annonce serré en termes d’organisation.