JO 2022: Fillon Maillet déplore le "business" sur le choix des pays organisateurs

À quelques jours de l'ouverture des JO d'hiver 2022 à Pékin, en Chine, le biathlète français Quentin Fillon Maillet a déploré que la désignation des pays organisateurs des quinzaines olympiques ne réponde pas à une logique sportive.

C'est peu dire que la Chine n'est pas réputée pour sa culture des sports d'hiver. Pour autant, c'est bien à Pékin que s'ouvrent, le 4 février, les Jeux olympiques d'hiver. Une destination qui n'enchante guère Quentin Fillon Maillet, agacé par les "histoires de gros sous" qui s'immiscent dans les désignations des pays organisateurs.

"Il y a un business qui prend un peu le dessus sur l'âme que veulent donner les JO. On nous fait la promotion du partage, de l'équité et du respect. Finalement, on va sur des sites dans des conditions un peu spécifiques, qui ne sont pas forcément porteuses de l'olympisme", a d'abord déclaré le biathlète français lors d'un point presse organisé mercredi.

"Les Jeux sont porteurs de valeurs fortes"

"J'aimerais qu'on réfléchisse maintenant à des Jeux olympiques qui soient respectueux, qui amènent vraiment une vraie âme. Pas des pays qui se mettent à débourser des millions et des milliards pour organiser des JO, avec des sites qui ne sont pas utilisés par la suite", a également déclaré le champion du monde, en référence notamment aux installations abandonnées des JO d'été 2008 de Pékin et des JO d'hiver 2014 de Sochi.

"C'est un message que je lance un peu à tous les politiques qui font cela. Les Jeux olympiques sont avant tout porteurs de valeurs fortes. Il ne faut pas que ce soit l'argent ou des moments politiques qui règnent sur un événement qui fait rêver des millions de personnes", a conclu Quentin Fillon Maillet.