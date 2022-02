JO 2022: Papadakis/Cizeron, Fillon Maillet, le snow par équipe... Le programme du samedi 12 février

Quatre jours après son titre sur l'individuel, Quentin Fillon Maillet est de retour sur la piste pour le sprint en biathlon. Les patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron font leur entrée en lice.

Jamais deux sans trois pour Quentin Fillon Maillet? Médaillé d'argent sur le relais mixte et champion olympique de l'individuel, le leader de la Coupe du monde va tenter d'aller chercher un troisième podium en autant de courses ce samedi sur le sprint 10 kilomètres. La concurrence sera rude pour le Jurassien, avec notamment les frères Boe, Tarjei et Johannes, ainsi qu'Emilien Jacquelin, qui voudra se ressaisir après une décevante 72e place sur l'individuel. Fabien Claude et Simon Desthieux seront également alignés.

>> Les JO en direct

La revanche de Papadakis/Cizeron?

Quatre ans après une médaille d'argent frustrante à Pyeongchang, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron débutent leur olympiade avec un seul objectif: l'or. Le couple de patineurs veut non seulement aller chercher le dernier titre qui leur manque, mais aussi effacer la déception de 2018, où ils avaient échoué à 0.79 point du duo vainqueur canadien Tessa Virtue et Scott Moir, pénalisés par le tour de cou de la robe de la Française, qui s'est décroché au début de la danse rythmique.

Le programme du samedi 12 février (en heures françaises)

2 h 05 : Suède/Canada ; Japon/Danemark ; Corée du Sud/ROC femmes.

3 h : Snowboard cross par équipes mixtes, quart de finale. Français en lice : Loan Bozzolo-Julia Pereira de Sousa Mabileau ; Merlin Surget-Chloé Trespeuch.

3 h 30 : Snowboard cross par équipes mixtes, demi-finale.

3 h 50 : Snowboard cross par équipes mixtes, finale.

5 h 10 : ROC/Suisse, quart de finale femmes ; Canada/Etats-Unis hommes.

7 h 05 : Italie/Chine ; Canada/Suède ; Etats-Unis/Norvège ; Danemark/Suisse hommes.

8 h 30 : Relais 4 x 5 km femmes, finale. Équipe française : Léna Quintin ; Delphine Claudel ; Flora Dolci ; Mélissa Gal.

9 h : Poursuite par équipes femmes, quart de finale.

9 h 40 : Finlande/Japon, quart de finale femmes ; Allemagne/Chine hommes.

9 h 53 : 500 m hommes, finale.

10 h 00 : 10 km sprint hommes. Français en lice : Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Fabien Claude.

12 h : Danse rythmique. Français en lice : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

12 h : Individuel grand tremplin hommes.

13 h : Individuel grand tremplin hommes, finale.

13 h 05 : Danemark/Suisse ; Suède/Chine ; Grande-Bretagne/Etats-Unis ; ROC/Japon femmes.

13 h 20 : Individuel femmes.

14 h 10 : ROC/République tchèque ; Suisse/Danemark hommes.

14 h 55 : Individuel femmes, finale.