JO 2022: l'or pour Braisaz-Bouchet, pas de grand chelem pour Fillon Maillet... Ce qu'il ne fallait pas manquer vendredi

En remportant la mass start de biathlon, vendredi aux JO d'hiver 2022 de Pékin, Justine Braisaz-Bouchet a obtenu son premier titre olympique et décroché la cinquième médaille d'or française. Elle n'a pu être imitée par Quention Fillon Maillet, arrivé au pied du podium de l'épreuve masculine. En skicross, les Français ont déçu.

· Braisaz-Bouchet décroche la 5e médaille d'or française

La 14e médaille française - peut-être la dernière - est en or. Justine Braisaz-Bouchet a remporté l'épreuve de mass start femmes en biathlon, vendredi aux Jeux olympiques d'hiver 2022 de Pékin. La jeune femme de 25 ans s'est placée aux avants-postes après le troisième tir, fatal à bon nombre de concurrentes emportées par le vent, dont les Norvégiennes Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland, qui l'accompagnent tout de même sur le podium.

"J'étais impatiente de faire cette mass start mais je n'avais aucun objectif de résultat, j'avais juste pour ambition de faire ma course. Pendant la course, j'étais très calme, j'ai voulu me concentrer sur ce que je faisais moi, j'étais sereine", a souligné la nouvelle championne olympique. Après avoir lâché Roeiseland sur les skis, Braisaz-Bouchet a abordé son ultime passage sur le pas de tir sans trembler, et malgré une faute, elle filait seule vers l'or.

· Pas de sixième médaille pour Fillon Maillet

Deux heures après Justine Braisaz-Bouchet, Quentin Fillon Maillet pouvait profiter de la mass start hommes pour signer le Grand Chelem. Mais ce rêve de devenir le premier sportif à remporter six médailles lors d'une même édition des Jeux d'hiver s'est envolé lors du dernier passage au pas de tir. Le Jurassien de 29 ans a craqué, avec trois fautes et autant de tours de pénalité. Il devait alors se contraindre à laisser filer son plus grand rival, le Norvégien Johannes Boe, vers son quatrième titre à Zhangjiakou, après le relais mixte, le relais masculin et le sprint, mais aussi le Suédois Martin Ponsiluoma et un autre Norvégien, Vetle Christiansen.

"Juste après la ligne il y avait un peu d'amertume, vous imaginez bien que j'avais la voie royale pour aller chercher l'or avec le dernier tir, a réagi Fillon Maillet. J'ai vu que Johannes en loupe deux. Mais les émotions m'ont rattrapé, ça a été un tir compliqué, le vent, les jambes qui tremblent. Le goût d'amertume commence déjà à passer. Je me mets en tête qu'avant les Jeux, j'espérais deux médailles dont une d'or, c'est coché. (...) Quatrième aux Jeux, ça compte moins, mais je reste très fier de cette course parce que je me suis bagarré jusqu'au bout".

· Déception en skicross

Auteur d'un incroyable triplé en skicross en 2014, les Français rêvaient d'un exploit équivalent, ou au moins de podium, sur le toboggan glacé de Zhangjiakou. Il n'en a rien été. François Place a fait illusion jusqu'en demi-finale mais les portes se sont fermées là. Bastien Midol s'est arrêté en quarts, tandis que Jean-Frédéric Chapuis et Térence Tchiknavorian ont fait un tour de moins.

· Encore un triomphe pour Gu

En ski freestyle, la Chinoise Eileen Gu s'est imposée encore un peu plus comme l'une des grandes stars de ces Jeux. Déjà en or en ski big air et en argent en slopestyle, l'adolescente de 18 ans a survolé l'épreuve de half-pipe.

"Je me sens très bien. Je prends beaucoup de plaisir et c'est vraiment tout ce qui compte dans ce sport", a glissé la championne aux multiples talents puisqu'elle est aussi égérie publicitaire, mannequin et future étudiante à la prestigieuse université américaine de Stanford.