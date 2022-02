JO 2022: la consécration pour Papadakis et Cizeron, en or après une démonstration en danse sur glace

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté le titre olympique en danse sur glace ce lundi matin aux Jeux olympiques de Pékin. Les Français ont survolé le programme libre et se sont même offerts le record du monde.

La terrible désillusion de 2018 est oubliée. Désormais, on ne leur parlera plus de cette fichue robe, mais bien de la manière avec laquelle ils ont survolé la compétition sur ces Jeux olympiques de Pékin. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté la médaille d'or en danse sur glace sur lundi matin après un programme libre de très haut-vol.

En plus de ce titre olympique qui leur a trop longtemps échappé, les quadruples champions du monde se sont même offerts le record du monde de la discipline avec un total de 226.98 points. Le duo français devance les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ainsi que les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue.

Troisième titre pour la France dans ces Jeux

En tête après la danse rythmique, Papadakis et Cizeron ont fait mieux que gérer leur avance puisqu'ils sont allés chercher le meilleur score sur le programme libre, plus de cinq points devant les Russes. En quatre minutes et trente secondes, sur une oeuvre de Gabriel Fauré, ils ont tout simplement survolé les débats.

Ce sacre vient récompenser une domination presque sans partage sur le circuit mondial. Depuis Pyeongchang, le duo français n'a connu qu'une seule défaite (championnats d'Europe 2020). Ils n'avaient cependant pas patiné en compétition pendant vingt mois, jusqu'à octobre dernier, principalement à cause de la pandémie de Covid-19.

C'est la onzième médaille décrochée par la France dans ces Jeux olympiques, la troisième en or après les deux titres de Quentin Fillon Maillet sur l'individuel et la poursuite en biathlon.