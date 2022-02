JO 2022: "Il faut arrêter de s’imaginer qu’on va finir en prison", Manificat défend les Jeux en Chine

Vingt-troisième du skiathlon ce dimanche, le Français Maurice Manificat a tenu à défendre l'organisation des Jeux olympiques de Pékin, très critiquée depuis le début.

"On avait beaucoup d’a priori, moi le premier. Mais les Jeux, ça déplace des montagnes. En quatre Jeux ça a toujours été énorme. Pour la neige artificielle, cela reste de l’eau que l’on envoie dans l’air à -20 degrés. Ça fait de la neige. C’est un processus naturel. Quand vous allez au ski en France, c’est de la neige artificielle dans 80% des stations. Dans le monde entier, c’est comme ça ! Ils n’ont rien fait de nouveau. Il ne faut pas cracher sur tout. Quand on n’est pas irréprochable chez nous, en France, il ne faut pas trop cracher sur les autres parce qu’on ne fait pas mieux", a défendu l'athlète de 35 ans au micro de RMC Sport.

"On ne va pas finir en prison"

Maurice Manificat a aussi évoqué l'atmosphère plus générale en Chine et les pressions supposées. "Les Chinois ne vont pas nous foutre en prison, sauf si on commence à cracher sur Xi Jinping peut-être. Il faut arrêter de s’imaginer qu’on va finir en prison ou qu’on va disparaître. Ils veulent donner une belle image de la Chine. Ce n’est pas dans leur intérêt de trop en faire. On a un réseau internet qui marche mieux qu’en France. On a accès à tout, on est privé de rien. Bien sûr que cela ne représente pas la vraie Chine, mais c’est comme partout. Les Jeux c’est un rêve, un artifice, tous les quatre ans, dans la vie des gens. Essayons d’être irréprochables, nous en France, et on pourra se permettre de critiquer les autres. Nous, en tout cas, on est super contents d’être là. On vit des supers Jeux."

Lors de la quinzaine de Pékin, la délégation tricolore espère égaler son meilleure total de médailles (15), conquis à Sotchi en 2014 et Pyeongchang en 2018. Après la première journée, la France compte une médaille d'argent, glanée par le relais mixte du biathlon.