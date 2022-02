JO 2022: grosse déception pour Perrine Laffont, privée de médaille en ski de bosses

Championne olympique en titre, la Française Perrine Laffont n'a pu faire mieux que 4e lors de la finale du ski de bosses ce dimanche. Loin, très loin de Jakara Anthony, nouvelle reine de la discipline.

Première grosse déception de ces Jeux olympiques pour le clan tricolore. En quête d'une deuxième médaille d'or consécutive, Perrine Laffont n'a pu faire mieux qu'une 4e place ce dimanche. Une énorme déconvenue, même si la Française n'a pas semblé au mieux de sa forme face à ses concurrentes.

La journée avait pourtant bien démarré pour Laffont, qui a assuré ses deux premiers runs (79.86 puis 77.62) pour valider son ticket pour la Super Finale, en compagnie de nombreuses favorites. Partie deuxième du dernier run, la Française a terminé son parcours en 28"04 et a obtenu la note de 77.36. Un score bien en-dessous de ses habitudes pour la médaillée d'or des JO de Pyeongchang en 2018.

>> Suivez les JO en direct

Jakara Anthony intouchable

L'Arriégeoise ne cachait pas sa déception en bas de la piste. "C'était dur ce soir, j'ai eu du mal à me relâcher. J'irai manger du chocolat. Je rêvais de monter sur ce podium. Celles qui sont sur le podium... il n'y a pas que des favorites. C'est la course d'un jour", a déclaré la Tricolore de 23 ans sur France Télévisons. Il va falloir digérer tout ça, ça va être dur. Je vais avoir besoin de couper un peu."

Triple championne du monde et vainqueur de six globes de cristal, la Française termine donc à une 4e place frustrante, comme Benjamin Cavet la veille. D'autant que le podium était indéniablement à sa portée. Perrine Laffont a été devancée par Anastiasiia Smirnova (bronze), Jaelin Kauf (argent) et Jakara Anthony (or). L'Australienne de 23 ans a survolé la super finale (83.09), moins de trois points devant l'Américaine (80.28), pour remporter son premier titre olympique, quatre ans après une 4e place en Corée du Sud.