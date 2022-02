JO 2022: la France progresse au tableau des médailles grâce au sacre de Papadakis et Cizeron

L'or décroché par le couple Papadakis-Cizeron en danse sur glace permet ce lundi à la France de se hisser à la 9e place du classement des médailles aux Jeux d'hiver de Pékin. La Norvège fait toujours la course en tête.

La France poursuit sa remontée au tableau des médailles. Au lendemain d’une très belle journée qui avait consacré le talent et la suprématie de Quentin Fillon Maillet, quadruple médaillé à Pékin en biathlon, les artistes de la glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions olympiques de danse sur glace ce lundi. Une nouvelle médaille d’or, la troisième pour la France, qui permet au clan tricolore de devancer la Suisse, juste derrière le Comité olympique russe, qui compte quatre titres olympiques et un nombre de médailles bien plus élevé (18).

Du mouvement dans le top 5

La tête du classement est toujours occupée par la Norvège, devant l’Allemagne et les Etats-Unis, qui ont raflé trois nouvelles médailles, dont une en or. Double championne olympique de bob à deux sous les couleurs du Canada en 2010 et 2014, la bobeuse Kaillie Humphries a été sacrée lundi en monobob pour les États-Unis. Titrée sur l'épreuve du Grand templin par équipes en saut à ski, l'Autriche devance désormais la Suède et intègre le Top 5 de ce classement complété par les Pays-Bas.

Or Argent Bronze Total

1. Norvège 9 5 7 21

2. Allemagne 8 5 2 15

3. Etats-Unis 7 6 3 16

4. Pays-Bas 6 4 2 12

5. Autriche 5 6 4 15

6. Suède 5 3 3 11

7. Chine 5 3 2 10

8. Comité Olympique Russe 4 6 8 18

9. France 3 6 2 11

10. Suisse 3 0 5 8

11. Italie 2 5 4 11

12. Japon 2 4 5 11

13. Slovénie 2 3 2 7

14. Canada 1 4 10 15

15. Corée du Sud 1 3 1 5

16. Australie 1 2 1 4

17. Finlande 1 1 2 4

18. Hongrie 1 0 2 3

19. République tchèque 1 0 1 2

20. Nouvelle-Zélande 1 0 0 1

Slovaquie 1 0 0 1

22. Biélorussie 0 2 0 2

23. Espagne 0 1 0 1

24. Belgique 0 0 1 1

Lettonie 0 0 1 1

Pologne 0 0 1 1