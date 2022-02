JO 2022: "Au-delà de mes rêves", savoure Fillon Maillet après son nouveau titre olympique

Champion olympique de la poursuite ce dimanche à Pékin, Quentin Fillon Maillet est entré dans l'histoire des Jeux olympiques avec quatre médailles sur une seule édition. Un exploit qu'il a encore du mal à réaliser.

Qui pour arrêter Quentin Fillon Maillet? Vainqueur de quatre médailles, deux en or (individuel, poursuite) et deux en argent (relais mixte, sprint), le Jurassien est entré dans l'histoire du sport d'hiver français en devenant le premier athlète à ramener quatre breloques sur une seule édition des Jeux olympiques. Un exploit qui lui donne forcément le sourire.

"Les conditions étaient compliquées mais avec la médaille d'or, c'était 20 degrès au bord de la plage. C'est juste incroyable de continuer sur cette lancée. Je suis tellement fier. La course a été exténuante, c'était la plus dure de la saison jusqu'à maintenant, même si on a eu des conditions semblables à Oberhof (Allemagne). Finalement, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai réussi face au tir. Je suis fier de moi", a confié le biathlète de 29 ans sur RMC.

Encore deux chances de médailles

Pourtant, le Jurassien ne compte pas s'arrêter-là. "Aujourd'hui je me surprends. Si j'avais continué avec une médaille j'aurais été satisfait mais là, c'est bien au-delà de mes rêves. Quand j'étais petit, je voulais créer mon histoire et celle du biathlon. C'est fou ce que je fais aujourd'hui. Quatre médailles en quatre courses, je ne peux pas décrire ce moment. C'est tellement fort, tellement beau", poursuit "QFM".

Il fait donc mieux qu'un certain Martin Fourcade et Anaïs Bescond, triple médaillés en 2018. Mais la moisson n'est pas pour autant finie puisqu'il reste deux courses au Jurassien pour compléter une collection déjà impressionnante, avec le relais masculin mardi et la mass start vendredi.