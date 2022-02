JO 2022: la France remonte au tableau des médailles, la Suède toujours en tête

Après avoir décroché sa première médaille d’or grâce à Quentin Fillon Maillet, la France progresse de quatre places ce mardi au tableau des médailles des Jeux olympiques 2022. La Suède domine toujours les débats dans la région de Pékin.

La Marseillaise a enfin retenti dans le ciel chinois. Quentin Fillon Maillet a décroché ce mardi la première médaille d’or de l’équipe de France aux Jeux olympiques 2022. Le biathlète de 29 ans a remporté l’individuel 20 kilomètres au terme d’une superbe course. Malgré ses deux fautes au tir (18/20), le leader de la Coupe du monde, déjà médaillé d’argent samedi avec le relais mixte, s’est offert le plus grand succès de sa carrière. Il succède à Martin Fourcade, dernier Français sacré dans cette épreuve aux JO 2014 de Sotchi. "C'est énormément de fierté et de soulagement. C'est l'objectif d'une carrière, l'objectif d'une saison qui est coché dès la deuxième course des Jeux", a-t-il savouré sur RMC.

Un peu plus tôt, c’est Tess Ledeux qui a décroché l’argent en Big Air. La Savoyarde de 20 ans, annoncée comme la grande favorite, a échoué in-extremis derrière Eileen Gu. La star chinoise, auteure d’un cork 1620 lors de son dernier passage, l’a emporté d’un souffle (pour 0,75 points). Une issue cruelle pour la Française, en tête après les deux premiers runs et en pleurs à l’arrivée. "Peu importe la couleur, la médaille est belle, a-t-elle relativisé sur RMC. Je n'aurais pas pu faire mieux, le niveau des filles était incroyable aujourd’hui. C’est passé à rien. Forcément, on se fait un petit peu des films quand on est au départ. Je me suis imaginée championne olympique… Sur le moment, j’avais envie de cette première place, mais là, je ne peux pas être plus fière de moi."

La Suède devant les Pays-Bas et la Chine

Grâce à ces deux nouvelles médailles, la France en compte désormais cinq depuis le début de ces JO organisés dans la région de Pékin. Un total qui lui permet de remonter au tableau général. Les Bleus gagnent quatre places par rapport à la veille et se retrouvent désormais 10es, entre la Slovénie et le Canada. Avec six médailles (dont quatre en or), la Suède domine toujours le classement, devant les Pays-Bas (sept médailles, dont trois en or) et la Chine (cinq médailles, dont trois en or).