JO 2022: la grosse fierté de Faivre après sa médaille de bronze

Mathieu Faivre a décroché dimanche le bronze du géant des Jeux olympiques 2022 de Pékin, remporté par le Suisse Marco Odermatt, apportant à la France sa huitième médaille. "Je montre que je peux jouer avec les meilleurs", s'est réjoui le Niçois.

Il était arrivé un peu dans le flou à Pékin. Il repartira avec une médaille autour du cou. Après un début de saison contrasté, avec pour meilleur résultat une cinquième place à Adelboden, Mathieu Faivre a répondu présent au meilleur des moments en décrochant la médaille de bronze du géant ce dimanche aux Jeux olympiques. Celui qui ne s’était fixé aucun objectif de podium, plus par prudence que par manque d’ambition, s’est classé troisième d’une course remportée par l’ultra-favori suisse Marco Odermatt devant l’épatant slovène Zan Kranjec. Une confirmation pour le Niçois de 30 ans, devenu champion du monde il y a un an en Italie (géant et parallèle).

"Est-ce que je réalise ? J’y crois mais ça a été long... Ça a été une longue journée, la semaine a aussi été compliquée, a-t-il confié au micro de France Télévisions. Quand on baigne dans ce contexte olympique on sait pourquoi on est là. Il y avait toujours cette petite boule au ventre, on ne peut pas arriver complètement détendu, mais ça paie, c’est vraiment incroyable. Les conditions étaient dantesques aujourd’hui. Ça prouve qu’on ne sait jamais à quoi s’attendre, j’ai poussé au maximum. Je suis vraiment content." En embuscade pour le titre après la première manche, Faivre a su rester vigilant jusqu’au bout pour monter sur le podium de ce géant. Et ainsi apporter à la France une huitième médaille lors de ces Jeux, la première en bronze.

Pinturault veut "sortir du trou"

"Marco (Odermatt) mérite sa médaille d’or. Il a un niveau incroyable depuis le début de la saison dans toutes les disciplines. Mais je peux être fier. Surtout que tout n’était pas rose cette saison. Je montre que je peux jouer avec les meilleurs. C’est génial !", s’est-il réjoui. Alexis Pinturault, détenteur du globe de la discipline mais diminué par une blessure à l'épaule, s’est lui contenté de la cinquième place, à égalité avec Thibaut Favrot. "Il faut que ça me rende optimiste pour le slalom… J’ai dix ans de carrière, plus de dix médailles entre les Mondiaux et les JO, mais c’est la première saison où je suis vraiment dans le dur. J’espérais avoir un bol d’air avec ces Jeux. Mais ils sont à l’image de ma saison. Il faut que je prenne le positif sinon je risque de m’enfoncer dans le trou. Au contraire, il faut que j’en sorte de ce trou", a réagi "Pintu", 11e du Super-G et sorti lors de la manche du slalom du combiné, au moins heureux pour le troisième du jour.

"Mathieu a toujours été une force tranquille, a-t-il souligné. Il est capable de rester calme et serein. Il a beaucoup construit sur son résultat de l’an dernier aux Mondiaux."