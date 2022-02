JO 2022: le capitaine des Bleus présente l'étonnante équipe chinoise de hockey, une addition de joueurs naturalisés

Damien Fleury a joué les défricheurs du hockey chinois en 2016-2017 au sein du Red Star de Kunlun, affilié à la prestigieuse ligue russe (KHL). Jeudi, l’équipe nationale chinoise va faire ses débuts dans le tournoi des JO de Pékin contre les Américains, médaillés de bronze au Mondial, mais privés de leurs stars de NHL. La Chine qui a l’habitude du mondial 4e division face à la Belgique ou l’Espagne, pourrait vivre une expérience difficile. L’équipe au maillot rouge compte plus d’une moitié de joueurs naturalisés et cela a fait tiquer le capitaine de l’équipe de France lors du dernier Tournoi de qualification olympique.

Damien Fleury, la fédération internationale de hockey sur glace a failli retirer la Chine du tournoi olympique en raison de sa faiblesse. Est-ce logique de les voir alignés ici à Pékin?

Est-ce logique? Je ne sais pas. Cela fait partie du règlement. Le pays hôte a le droit de mettre une équipe aux Jeux olympiques. Maintenant, est-ce qu’il va y avoir un gap? Oui, c’est clair. Quand j’étais en Chine en 2016-2017 c’était tout nouveau, c’était pour lancer le projet olympique: créer une équipe nationale pour ces JO.

A l’époque les joueurs n’étaient clairement pas au niveau. Cela va être compliqué pour eux avec une grosse poule (Etats-Unis, Canada et Allemagne). Même sans les joueurs NHL, ce sont de grosses nations, et cela va être compliqué pour les Chinois. Sur un tournoi olympique tout peut se passer. Je ne leur souhaite pas de prendre des scores fleuves à tous les matchs. Il vont s’accrocher, ils vont tout donner. Ce qui me dérange davantage c’est la somme de naturalisés. Cela fait partie du jeu, tant mieux pour eux.

Quelles sont les caractéristiques de cette équipe chinoise qui est en fait une équipe de club où tous les joueurs évoluent ensemble?

C’est beaucoup de naturalisés et peu de Chinois. C’est ce qui me cause le plus de souci. C’est leur choix. Cela sera compliqué car tous les joueurs chinois n’ont pas le niveau international. Ils n’ont jamais disputé les Jeux olympiques ni même un Championnat du monde groupe A (2e niveau).

Cela n’a rien à voir avec ce qu’ils ont pu connaître. Ils jouent dans un grand championnat comme la KHL mais tous les ans ils sont derniers ou avant-derniers. Cela sera dur. Sur un match, ils peuvent être accrocheurs, créer des surprises.

En cas de lourdes défaites cela pourrait faire une mauvaise pub pour le hockey sur glace?

Si la Chine perd 10-0 chacun de ses matchs je ne pense pas que cela fera une mauvaise pub. Ce qui va faire une mauvaise pub, c’est ce grand nombre de naturalisés. Tous ces Canadiens qui ont pris le passeport chinois. Tu vas regarder un match de l’équipe de Chine et tu vas voir une majorité de joueurs qui n’ont rien à voir avec ce pays-là. On va croiser les doigts pour qu’ils s’en sortent et fassent un bon tournoi.