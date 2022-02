JO 2022: le programme complet du lundi 7 février, avec les entrées en lice de Ledeux et Worley

Après la déception de Perrine Laffont, le clan français pourra fonder lundi des espoirs en biathlon, avec l'exigeante course de l'individuel chez les filles. Les skieurs français sont également attendus, comme la reine du Big Air Tess Ledeux, qui passera en qualifs.

La délégation française va-t-elle améliorer son compteur de médaille, toujours bloqué à une breloque? Deux jours après l'argent du relais mixte en biathlon, les Françaises seront de retour ce lundi sur la piste pour l'individuel de 15 km, l'une des courses les plus exigeantes de la discipline. Quatre Tricolores sont engagées: Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet. Les deux dernières, alignées sur le relais mixte, voudront confirmer leur belle prestation de samedi dernier.

Après de nombreux rebondissements, la descente homme aura-t-elle bien lieu? Reportée à 5 heures du matin, heure française, la première épreuve en ski alpin verra s'affronter les rois de la vitesse, à commencer par le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, n°1 mondial de la descente et du super-G, font figure de favoris, mais ils seront quatre bleus sur la piste pour leur contester ce statut.

Maxence Muzaton et Matthieu Bailet ont été sélectionnés pour la descente hommes des Jeux olympiques de Pékin en ski alpin de dimanche, rejoignant Johan Clarey et Blaise Giezendanner, a indiqué l'équipe de France samedi. Quelques heures plus tôt, ce sera au tour de Tessa Worley d'entrer en piste. La porte-drapeau de la délégation est alignée sur le géant et aura fort à faire face à Petra Vlhova, Federica Brignone ou Mickaela Shiffrin. Coralie Frasse Sombet et Clara Direz sont les deux autres Françaises engagées.

Il faudra également surveiller la performance de Quentin Fercoq, qui débutera les quarts de finale du 1.000m en short track, sans oublier bien sûr l'excellente Tess Ledeux et Antoine Adelisse dans les qualifs du Big Air.

Le programme des Jeux olympiques de Pékin du lundi 7 février (en heures françaises):

Biathlon

10h00: Individuel femmes (Bescond, Simon, Chevalier-Bouchet, Braisaz-Bouchet)

Curling (tournoi mixte)

02h05: 1er tour: Suisse-Norvège

02h05: 1er tour: Canada-Italie

02h05: 1er tour: Etats-Unis-Grande-Bretagne

02h05: 1er tour: République tchèque-Chine

13h05: Demi-finales

Freestyle

02h30: Big Air femmes Tour préliminaire 1re manche (Tess Ledeux)

03h15: Big Air femmes Tour préliminaire 2e manche

04h00: Big Air femmes Tour préliminaire 3e manche

06h30: Big Air hommes Tour préliminaire 1re manche (Antoine Adelisse)

07h15: Big Air hommes Tour préliminaire 2e manche

08h00: Big Air hommes Tour préliminaire 3e manche

Hockey sur glace (tournoi femmes)

05h10: 1er tour/Groupe A: Comité Olympique Russe-Canada

09h40: 1er tour/Groupe B: Danemark-République tchèque

14h10: 1er tour/Groupe A: Suisse-Finlande

14h10: 1er tour/Groupe B: Chine-Suède

Luge

12h50: Luge monoplace femmes 1re manche

14h30: Luge monoplace femmes 2e manche

Patinage artistique

02h15: Epreuve par équipes - programme libre couples

03h30: Epreuve par équipes - danse libre

04h35: Epreuve par équipes - programme libre femmes

Patinage de vitesse

09h30: 1500 m femmes

Saut à skis

12h45: Concours par équipes mixte Finale 1re manche

13h51: Concours par équipes mixte Finale 2e manche

Short track

12h30: 500 m femmes Quarts de finale

13h13: 500 m femmes Demi-finales

13h46: 500 m femmes Finale

12h44: 1000 m hommes Quarts de finale (Quentin Fercoq)

13h20: 1000 m hommes Demi-finales

13h58: 1000 m hommes Finale

Ski alpin

03h15: Slalom géant femmes 1re manche (Tessa Worley, Coralie Frasse-Sombet, Clara Direz)

05h00: Descente hommes (Johan Clarey, Blaise Giezendanner, Matthieu Bailet, Maxence Muzaton)

06h45: Slalom géant femmes 2e manche

Snowboard

05h00: Slopestyle hommes Finale 1re manche

05h27: Slopestyle hommes Finale 2e manche

05h54: Slopestyle hommes Finale 3e manche