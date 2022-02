JO 2022: le short-tracker Sébastien Lepape a vécu des "Jeux de l'enfer"

Sorti en quarts de finale du 500 m ce dimanche, le short-tracker français Sébastien Lepape n'a même pas pu défendre ses chances jusqu'au bout à cause d'un problème de lame. Pour lui, aucune course ne s'est passée normalement lors de ces Jeux olympiques d'hiver à Pékin.

Ses Jeux olympiques se sont terminés avant même d'avoir commencé. Sur ses quatre épreuves disputées à Pékin, il n'a jamais pu défendre ses chances à la régulière. Pour sa dernière course des JO, le 500 m, le short-tracker français Sébastien Lepape a eu un souci de lame et a dû laisser ses adversaires lui prendre un demi-tour, impuissant.

>> Toutes les infos en direct sur les JO 2022

"C’est l’enfer, j’ai vécu les Jeux de l’enfer, du début jusqu’à la fin, soufflait-il, dépité, ce dimanche. J’ai pris zéro plaisir." Car cet incident vient conclure des JO frustrants : le Normand de 30 ans a été déséquilibré dès les séries du 1000 m et n'a pu se battre pour la qualification, avant de tomber en marchant sur un plot sur 1500 m, sa distance favorite, alors qu'il était bien parti. Le seul tour qu'il a réussi à passer était sur 500 m, avant ce problème de patin. Sans oublier un test positif au coronavirus à son arrivée en Chine, qui l'a contraint à l'isolement quelques jours.

"Je n’ai pas plus d’explications"

"J’ai cherché à trouver des solutions pour pouvoir kiffer un peu sans jamais vraiment pouvoir les trouver et franchement, c’est dur, ajoutait-il, tête basse. Je ne fais pas ce pourquoi je suis venu… Je suis venu faire du short-track, faire la course avec les mecs. Et là, aujourd’hui, j’en suis à me battre contre moi-même, contre la glace, contre mes lames… Je n’ai pas plus d’explications que ça, je suis prêt. (...) Ça fait chi**, je ne suis même pas fatigué. C'est dur. Je n'ai pas fait d'erreur."

Alors qu'il nourrissait "beaucoup d'espoir" sur ces Jeux, il se dit aujourd'hui "saoulé". "C'est frustrant parce que je me sens fort, expliquait-il. Je suis là parce que ce sport me fait triper et parce que ça me fait délirer de courir avec des mecs à 45km/h. Je suis arrêté dans ma progression parce que ça veut pas."