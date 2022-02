JO 2022: "On m'a volé ma finale olympique", la grande déception de Pereira de Sousa après sa chute

Julia Pereira de Sousa peine à digérer sa chute en demi-finale du snowboardcross aux Jeux olympiques de Pékin. Ce mercredi matin, alors qu'elle était en tête, la vice-championne olympique 2018 a mordu la neige avoir avoir été percutée par une autre concurrente.

Julia Pereira de Sousa a du mal à digérer le scénario de sa demi-finale. Eliminée aux portes de la finale du snowboardcross aux Jeux olympiques de Pékin ce mercredi matin, la Française, en argent à PyeongChang en 2018 sur cette épreuve, a vu tous ses rêves de deuxième médaille olympique s'envoler sur une chute.

Alors qu'elle était en tête de sa demi-finale et qu'elle montait en régime au fil des runs, la jeune snowboardeuse de 20 ans a goûté à la neige de Pékin après avoir été percutée par l'une des ses concurrentes à l'approche d'un virage. Rageant, tant la Française semblait plus que jamais armée pour aller chercher une breloque.

"On m'a volé ma finale des Jeux olympiques et ça, je l'ai en travers", a-t-elle estimé au micro d'Eurosport, tout en gardant le sourire. "Plus les runs passaient, plus je m'améliorais. Et voilà... je me suis faite faucher, on m'a touché la planche et je suis tombée. Malheureusement, je n'ai pas fait de grosse erreur, ce n'est pas ma faute."