JO 2022: l'argent pour Trespeuch, l'élimination cruelle de Pereira de Sousa... ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit

La nuit de mardi à mercredi aux Jeux olympiques de Pékin a notamment été marquée par la médaille d'argent décrochée par Chloé Trespeuch en snowboardcross et l'immense déception de Julia Pereira de Sousa, éliminée en demi-finale de la même épreuve. Du côté du ski alpin, Nastasia Noens n'a pas réussi à créer la sensation.

On aura cru au titre jusqu'au bout, mais, au terme d'une finale haletante, Chloé Trespeuch a finalement été chercher la médaille d'argent en snowboardcross. Deuxième de la Coupe du monde et l'une des favorites pour le titre, la Française a tenu son rang et a échoué d'un rien juste derrière l'Américaine Lindsey Jacobellis. A 27 ans, elle remporte la deuxième médaille olympique de sa carrière après le bronze acquis en 2014 à Sotchi.

La performance de Trespeuch fait un peu oublier l'immense déception de Julia Pereira de Sousa, en pleurs dans l'aire d'arrivée après sa demi-finale. La vice-championne olympique 2018, impériale en 1/8 et en 1/4, a chuté après avoir été percutée par une autre concurrente alors qu'elle était en tête de sa course. Un nouveau podium était clairement jouable, mais le sort en a décidé autrement et son rêve de deuxième médaille olympique s'est arrêté aux portes de la finale.

Manon Petit-Lenoir et Alexia Queyrel, les deux autres Françaises engagées, ont toutes les deux été éliminées en 8e de finale.

Pas d’exploit pour Nastasia Noens sur le slalom

Nastasia Noens n’a pas réussi à créer la sensation. Seule Française engagée sur le slalom femmes, la skieuse niçoise a terminé loin du compte après s’être trouée en première manche (24e à 2”51 de la tête). Sur la seconde, elle a à peine réussi à redresser la barre, en perdant notamment du temps sur le bas du parcours, et termine finalement 19e de cette épreuve remportée par la Slovaque Petra Vlhova.



Noens, trois podiums en Coupe du monde en slalom sur l’ensemble de sa carrière et dont le meilleur résultat sur un grand championnat (JO ou Mondiaux) dans cette épreuve est une septième place sous les anneaux olympiques de Sotchi en 2014, n’avait pas les armes pour aller chercher une médaille à Pékin. Mais elle n’aura jamais vraiment réussi à lâcher les chevaux.

Dans ce slalom, un coup de tonnerre est survenu en plein coeur de la nuit: l’élimination en première manche de Mikaela Shiffrin, partie à la faute tout en haut du parcours. Médaillée d’or à Sotchi et quatrième à PyeongChang, la superstar américaine vit décidément des débuts de Jeux bien compliqués, puisqu’elle avair déjà été éliminée après quelques secondes sur le slalom géant. A l’issue de cette nouvelle grosse désillusion, la déception était d’ailleurs vive pour la double championne olympique.

Ça passe pour Shaun White, ça casse pour Liam Tourki

Il s’est fait peur, mais a finalement réagi, en patron. Parti à la faute sur son premier run, Shaun White était dos au mur au moment de s’élancer pour sa deuxième manche de qualification. Dans l'obligation de faire un run ultra propre pour intégrer le top 12 et valider son billet pour la finale, la légende américaine, triple champion olympique (2006, 2010, 2018) a remis les pendules à l’heure en allant chercher le quatrième meilleur score de ces qualifications. Vendredi, à partir de 3 heures du matin, il sera bien présent en finale pour tenter de décrocher un quatrième titre.

Liam Tourki, seul Français engagé, repart quant à lui de ses premiers Jeux olympiques avec un sentiment d’inachevé. L’Isérois de 22 ans ne se présentait pas réellement à Pékin avec des espoirs de médaille, mais le scénario de ses qualifications, avec une grosse faute à chacun de ses deux runs, lui laissera de sérieux regrets. A l’arrivée, il n’a jamais vraiment pu être à la bataille pour une place en finale.