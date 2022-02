JO 2022: Pinturault a appelé Riner avant de venir à Pékin

Arrivé lundi au village olympique de Yanqing, Alexis Pinturault a enfin pu sortir les skis pour tâter la neige chinoise. Le meilleur skieur français, qui s’alignera sur quatre disciplines en individuel lors de ces JO 2022, a livré ses premières impressions et même confirmé une petite indiscrétion à RMC Sport: il a demandé conseil à Teddy Riner avant de venir en Chine.

Alexis Pinturault, quelles sont vos premières impressions sur le site?

Dans l’ensemble, c’est plutôt sympa. On met de côté tout ce qui est controverse etc. on pourra en discuter à la limite après les Jeux, et quand on sera tous rentrés à la maison. Mais ici, aux Jeux olympiques, si on parle vraiment du côté sportif, je trouve qu’ils ont très bien fait les choses. L’accueil est très bon, le complexe ici est très agréable, les pistes sont très belles, et de qualité, la neige assez facile a skier, donc je dirais que c’est sympa.

Est-il exact que vous appelé Teddy Riner avant de venir? Et si oui, pourquoi?

Oui, c’est vrai. Je voulais lui demander son avis parce qu’il a l’expérience des JO sous bulle de Tokyo. Même si on le vit depuis deux ans, nous, en Coupe du monde, avec les tests PCR, et le fait de devoir tout le temps faire attention. Mais je voulais avoir son impression sur "la bulle". Je pense que c’était important d’échanger avec Teddy pour avoir son ressenti, lui qui avait vraiment vécu la situation, il pouvait me dire comment ça serait pour se préparer au mieux.

Vous a-t-il rassuré?

Rassuré, je ne sais pas, mais en tout cas, il m’a prévenu qu’il y avait beaucoup de règles, de choses qu’on ne pouvait pas faire. Il faut s’y préparer. Mais une fois qu’on sait ça, derrière, le train est lancé.

La peur existe-t-elle à l'idée de passer trois semaines comme ça un peu isolé du reste du monde?

Je m’y étais préparé et puis en arrivant ici, finalement, j’ai le sentiment que ça devrait mieux se passer que ce à quoi je m’attendais.

D’un point de vue plus sportif, cette neige vous convient-elle?

Je pense qu’on aura des réglages à faire. Est-ce qu’elle me convient ? C’est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas elle est agréable à skier, c’est une neige qui est très compacte, plus humide que ce qu’on s’imaginait, plus humide par rapport aux neiges américaines sur lesquelles on s’était un peu basé avant de venir ici. Je pense qu’il y aura automatiquement des réglages à faire au fur et à mesure en fonction des jours d’entraînement, pour essayer de trouver ce qui nous correspond le mieux. Mais de toute façon, il faudra prendre comme ça vient. Et le jour de la course, il faudra être prêt. Il n'y a pas de question à se poser.

Stressez-vous à l’approche du début des compétitions?

Là on est encore loin des premières compétitions. Mais je pense qu’il y aura déjà un petit coup de pression quand je vais déjà regarder la cérémonie d’ouverture car j’aime bien toujours regarder la cérémonie d’ouverture c’est ce qui lance un petit peu le top départ des JO. À partir de ce moment-là, on saura vraiment qu’on y est. Même si moi je le sens, je retrouve l’atmosphère des Jeux et ça me plait !