JO 2022: statu quo pour les Bleus au tableau des médailles après l'argent de Fillon Maillet

Malgré une 7eme médaille glanée par l'équipe de France avec l’argent de Quentin Fillon Maillet en sprint, les Bleus restent à la 13eme place du classement des médailles, samedi, une semaine après le coup d’envoi des Jeux olympiques de Pékin. L’Allemagne et la Norvège sont au coude à coude en tête.

Merci Quentin Fillon Maillet. Grâce au biathlète jurassien, l’équipe de France a mis fin à deux journées sans médaille aux Jeux olympiques de Pékin. Ce samedi, celui qui avait déjà conquis l’argent et l’or en relais mixte et en individuel, a ajouté une troisième breloque en sprint. La délégation tricolore affiche désormais un bilan de sept médailles: une en or et six en argent. Insuffisant toutefois pour progresser au tableau des médailles où les Bleus restent à la 13eme place, comme vendredi soir.

Allemagne-Norvège, quelle bagarre

Au sommet de ce ranking, l’Allemagne et la Norvège se livrent un duel très serré. Si les Allemands dominent toujours les Norvégiens, ce n’est plus qu’à la faveur d’un meilleur total de médailles... d’argent (5 contre 3). Ce samedi, la Norvège est revenue à la hauteur de l’Allemagne au nombre de médailles d’or (8) grâce au titres olympiques de Johannes Boe en biathlon (sprint), et Marius Lindvik en saut à ski (grand tremplin). Passée temporairement en tête, la Norvège a été rattrapée en fin de journée par le camp germanique avec la médaille d’or de Hannah Neise en skeleton.

Tableau des médailles des Jeux olympiques 2022 samedi:



Or Argent Bronze Total



1. Allemagne 8 5 1 14



2. Norvège 8 3 6 17



3. Etats-Unis 5 5 1 11



4. Pays-Bas 5 4 2 11



5. Suède 5 2 3 10



6. Autriche 4 6 4 14



7. Chine 4 3 1 8



8. Comité Olympique Russe 3 4 6 13



9. Italie 2 5 4 11



10. Japon 2 3 5 10



11. Slovénie 2 1 2 5



12. Suisse 2 0 5 7



13. France 1 6 0 7



14. Canada 1 4 8 13



15. Australie 1 2 1 4



Corée du Sud 1 2 1 4



17. Finlande 1 1 2 4



18. République tchèque 1 0 1 2



19. Nouvelle-Zélande 1 0 0 1



Slovaquie 1 0 0 1