JO 2022: Fillon Maillet en argent, un record pour Papadakis et Cizeron… Ce qu’il ne fallait pas manquer samedi

Après deux journées blanches aux Jeux olympiques de Pékin, Quentin Fillon Maillet, deuxième du sprint en biathlon, a apporté la 7e médaille à l’équipe de France, sa 3e personnelle lors de ces Jeux. En danse sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se sont classés en première position à l’issue du programme de danse rythmique. Avec un record du monde en prime.

Danse sur glace: coup double pour Papadakis et Cizeron en danse rythmique

En quête d’une médaille d’or olympique, le dernier titre qui manque à leur palmarès XXL, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron n’ont pas manqué leur entrée en piste samedi en danse rythmique, première étape avant la danse libre dans la nuit de dimanche à lundi. Quatre ans après l’argent décroché à Pyeongchang, les deux patineurs tricolores ont réalisé un programme parfait, sans faute, qui leur permet de décrocher la première place devant les duos russe Victoria Sinistina-Nikita Katsalapov (88,85) et américain Madison Chock-Evan Bates (84,09). Avec une note de 90,83, Papadakis et Cizeron améliorent aussi leur précédent record du monde (90,03). Si rien n’est encore joué pour le titre olympique, le couple tricolore a le droit de rêver.

Biathlon : troisième médaille pour Fillon Maillet, en argent en sprint

Trois courses, trois médailles. Quentin Fillon Maillet vit des Jeux olympiques de rêve. Après avoir gagné l’argent en relais mixte et l’or en individuel, le Jurassien a décroché le titre de vice-champion olympique en sprint derrière son rival norvégien Johannes Boe. QFM égale le record de Martin Fourcade et Anaïs Bescond du plus grand nombre de médailles glanées au cours d’une édition des JO d’hiver. Il aura l’occasion d’entrer seul dans l’histoire dès dimanche lors de la poursuite. Ajoutons pour conclure qu'avec trois médailles, il possède à lui seul presque la moitié du total obtenu par les Français à Pékin (7).

Snowboardcross par équipes : les Bleus en échec à cause… de la neige

Une erreur de fartage qui coûte cher. Très cher. Les deux équipes de France de snowboardcross, Loan Bozzolo avec Julia Pereira de Sousa, et Merlin Surget avec Chloé Trespeuch, qui prétendaient toutes les deux au podium, ont été éliminées dès les quarts de finale de l'épreuve mixte. Sur le site de Zhangjiakou, où la neige était tombée depuis le début de la matinée à Pékin, les deux équipes françaises ont été prises de court et ont connu de gros problèmes de glisse. "Pardon à nos athlètes!", a écrit Luc Faye, directeur du snowboard à la Fédération française de ski, sur les réseaux sociaux. "Pardon parce qu’on les a empêchés de gagner, de performer, a-t-il expliqué quelques minutes plus tard. J’ai l’habitude de dire que la première mission de l’encadrement c’est de ne pas empêcher les athlètes de gagner. Là, malheureusement, il y a eu une erreur de notre part. Cela explique ce pardon que je leur adresse."