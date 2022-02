JO 2022: "Sur mon lit d'hosto, j'aurais signé direct", la grande fierté de Kevin Rolland après sa finale

Kevin Rolland a pris la sixième place de la finale du ski halfpipe ce samedi aux Jeux olympiques de Pékin. Après l'épreuve, celui qui aurait pu perdre la vie il y a deux ans et demi dans un accident ne cachait pas son immense joie.

L'histoire aurait difficilement pu être plus belle. Ce samedi, le Français Kevin Rolland a pris la sixième place de la finale du ski halfpipe aux Jeux olympiques de Pékin. Deux ans et demi après un très grave accident qui aurait pu lui côuter la vie, le porte-drapeau de la délégation tricolore a posé trois runs solides et a bel et bien prouvé qu'il faisait partie des meilleurs riders au monde.

"Je suis fier de moi. Je suis content d’avoir posé trois runs sur les pieds et d’arriver en bonne santé", a réagi le médaillé de bronze aux JO de Sotchi au micro de RMC. "On peut toujours rêver mieux, la breloque était un objectif au fin fond de mon cerveau. Mais je savais que ça allait être compliqué donc je ne peux être qu'heureux."

"Maintenant, on va profiter de la vie"

Le skieur de la Plagne mesure parfaitement le long chemin parcouru depuis son accident. "Sur mon lit d’hosto, j’aurais signé direct pour être 6e, 7e, 8e... même finaliste des Jeux olympiques !", a-t-il poursuivi devant les journalistes. "L’objectif est atteint, maintenant, on va profiter de la vie, de la famille, des amis et du ski."

Le 30 avril 2019, alors qu’il cherchait à battre le record du monde du saut le plus haut depuis un quarter pipe (un tremplin en forme de mini-rampe), Kevin Rolland avait chuté lourdement sur la neige. Transporté en hélicoptère à l’hôpital de Grenoble, il a passé trois jours dans le coma, victime d’un traumatisme crânien, d’une fracture du bassin et de multiples blessures. Deux ans et demi après, le voilà sixième d'une finale olympique.