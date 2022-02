JO 2022: Kevin Rolland s'est fait plaisir, le vent perturbe le team event de ski alpin... Ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit

La nuit de vendredi à samedi aux Jeux olympiques de Pékin a été marquée par la sixième place de Kevin Rolland en finale du ski halfpipe. Le Français n'a pas réussi à monter sur le podium mais a pu se faire plaisir, au contraire des skieurs tricolores engagés sur le team event de ski alpin, reporté à dimanche à cause de fortes rafales de vent.

Kevin Rolland a tout donné en finale du halfpipe

“Pas de regrets !” Dans l’aire d’arrivée, juste après avoir posé son dernier run, Kevin Rolland affichait un large sourire devant les caméras. Grâce à une troisième manche à 79.25 points, la meilleure de sa finale, le porte-drapeau de la délégation tricolore termine sixième de l’épreuve de ski halfpipe. Il n’a pas réussi à créer l’exploit en montant sur la boîte, mais l’essentiel est ailleurs: plus de deux ans et demi après un grave accident qui aurait pu lui coûter la vie, le médaillé de bronze à Sotchi s’est fait plaisir et a prouvé qu’il avait bel et bien sa place parmi les meilleurs riders du monde.

“C’est beau… Je suis content de la manière avec laquelle j’ai ridé aujourd'hui. J’ai réussi à me battre avec les conditions”, a confié le skieur de la Plagne à France Télévisions. “Sur le dernier run, il y avait une petite option de se dire ‘est-ce que je fais quelque chose que je ne maîtrise pas pour aller chercher le podium?’, mais j’ai pris une décision sage et je me suis dit que j’avais assez fait souffrir les gens autour de moi…” Le titre a finalement été remporté par le Néo-Zélandais Nico Porteous, qui devance les deux Américains David Wise et Alex Ferreira.

Le vent perturbe le team event de ski alpin

Jusqu’au bout, les conditions météorologiques auront perturbé le programme du ski alpin dans ces JO. Le team event, qui devait débuter à 3 heures du matin heure française, n’a pas pu avoir lieu ce samedi en raison des fortes rafales de vent qui s’abattent sur le domaine de Yanqing. Après avoir d’abord repoussé le départ à 4 heures puis à 5 heures, les organisateurs ont finalement dû se résoudre à reporter l’épreuve, la dernière au programme du ski alpin dans ces Jeux.

Après des discussions, les parties prenantes ont finalement décidé de reprogrammer la course dimanche à 2h du matin heure française. Les prévisions météo ne sont pourtant pas très encourageantes, un vent de nouveau très important étant encore annoncé d’ici 24 heures. Mais c’est la dernière journée de compétition avant la clôture des JO et la marge de manœuvre est réduite.

Mathieu Faivre, médaillé de bronze sur le géant dimanche dernier, Alexis Pinturault, Tessa Worley et Coralie Frasse Sombet doivent défendre les chances de la France lors de ce team event. En 2018, les Bleus avaient pris la quatrième place et font, cette année encore, partie des prétendants au podium.

Les Bleus en retrait sur le bob à quatre

Après la déception en bob à deux, Romain Heinrich et l’équipe de France masculine, toujours à la recherche de la deuxième médaille de son histoire dans la discipline après le bronze glané en 1998, ont fait leur retour sur la glace de Yanqing pour l’épreuve du bob à quatre. À l’issue des deux premières manches, l’équipage tricolore (Romain Heinrich, Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville, Jérôme Laporal) pointe à la 14e place, à 1”82 du bob allemand piloté par Francesco Friedrich. Les Bleus ont encore deux descentes (dimanche à partir de 2h30), pour tenter de remonter au classement.

Chez les femmes, les Françaises Margot Boch et Clara Senechal seront en piste à partir de 13 heures heure française pour leur troisième et quatrième manche de bob à deux. Elles sont pour l’instant 17es.