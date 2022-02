JO 2022: Tessa Worley donne des nouvelles après sa chute sur le géant

Tessa Worley s'est montrée plutôt rassurante après sa chute survenue en deuxième manche du géant des Jeux olympiques, ce lundi. La porte-drapeau de la délégation tricolore doit faire son retour sur la neige chinoise vendredi matin pour le Super-G.

Plus de peur que de mal pour Tessa Worley. Eliminée après une chute lors de la seconde manche du géant des Jeux olympique de Pékin ce lundi matin alors qu'elle pointait à moins d'une seconde du podium à l'issue de la première manche, la porte-drapeau de la délégation tricolore a tenu des propos rassurants au micro de RMC.

"Un bon bleu à la jambe... Mais c'est un moindre mal même s'il va falloir gérer la douleur. J'ai un bon œuf", a confié la skieuse du Grand-Bornand quelques minutes après sa course. "J'ai pris la porte juste au-dessus de la chaussure, donc le piquet a vraiment tapé contre la peau comme quand on se prend une marche dans le tibia ça ne fait pas du bien, c'est sur l'appui chaussure, donc ça risque de faire mal. J'ai déjà eu ça et je vais serrer les dents."

En piste dès vendredi sur le Super-G

Après être partie à la faute en enfourchant une porte, Worley s'était rapidement relevée et avait rejoint l'aire d'arrivée. Si la combinaison déchirée de la Française montrait la violence du choc, elle avait d'emblée rassuré ses proches devant les caméras de télévision en indiquant qu'elle avait "juste un bleu".

Les blessures étant superficielles, la skieuse de 32 ans va désormais devoir digérer cette élimination pour se concentrer sur la suite des Jeux olympiques. Vendredi, à quatre heures du matin heure française, elle sera au départ du Super-G, où elle tentera de briser cette malédiction qui la poursuit aux JO. En trois participations (2010, 2018, 2022) et quatre courses, elle n'a jamais fait fait mieux qu'une septième place sur le géant de PyeongChang il y a quatre ans.