JO 2022: exploit de Clarey à 41 ans, grosse désillusion pour Worley, Ledeux impériale... ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit

Aux Jeux olympiques de Pékin, la nuit de dimanche à lundi a été marquée par l'exploit monumental de Johan Clarey, médaillé d'argent sur la descente, et la qualification très propre de Tess Ledeux en finale du Big Air. La porte-drapeau, Tessa Worley, a quant à elle chuté dans la deuxième manche du géant.

L’exploit de Johan Clarey sur la descente

La descente hommes s’est faite désirer, mais ça valait le coup d’attendre. Repoussée dimanche matin en raison de fortes rafales, l’épreuve reine des Jeux olympiques a finalement eu lieu ce lundi et elle a permis au clan français de décrocher sa deuxième médaille lors de ces JO 2022. Johan Clarey, l’homme aux neuf podiums en carrière sur le circuit Coupe du monde, a réalisé une course (presque) parfaite, échouant à seulement un petit dixième du Suisse Beat Feuz, sacré champion olympique.

A 41 ans, il devient le plus vieux médaillé olympique en ski alpin, explosant le record de l’Américain Bode Miller, médaillé à 36 ans en 2014. "Je ne connaissais pas la piste ici. Après l'entraînement, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose, la piste m'a plu assez vite…”, a-t-il confié juste après son exploit au micro de RMC. Les autres Français, Maxence Muzaton, Blaise Giezendanner et Matthieu Bailet, se classent respectivement 11e, 24e et 25e de cette descente.

Pas de podium pour Tessa Worley sur le géant

La journée du ski alpin français était déjà réussie après la médaille de Clarey, mais elle n'est pas devenue parfaite à l'issue du géant dames. Tessa Worley, la porte-drapeau de la délégation tricolore, a chuté dans la deuxième manche et a donc vu ses espoirs de première médaille olympique s'envoler.

Septième de la première manche, à moins d'une seconde du podium, la Française a finalement connu le même sort que Mikaela Shiffrin, championne olympique en titre éliminée dès la première manche après une sortie de piste. Pour la skieuse du Grand-Bornand, il reste encore le Super-G (dans la nuit de jeudi à vendredi à 4 heures) ou l'épreuve par équips (samedi 19 février) pour tenter de ramener une breloque.

Tess Ledeux qualifiée tranquillement en finale du Big Air

Tess Ledeux a tenu son rang. Victorieuse des X Games fin janvier et grande favorite pour le titre, la Française a passé sans encombre les qualifications du Big Air et file en finale de l’épreuve (dans la nuit de lundi à mardi à partir de trois heures) avec le deuxième meilleur score, juste derrière la Canadienne Megan Oldham. Sa chute sur son troisième saut n’a pas eu de conséquence, tant ses deux premiers runs avaient été solides.

“J’étais un petit peu stressée car c’est un peu ma phobie de ne pas passer les qualifications alors que je sais que j’ai travaillé des sauts durs pour la finale”, a confié à RMC celle qui n’avait pas réussi à se qualifier en finale des Jeux de PyeongChang. “Souvent, je suis même plus stressée en qualification qu’en finale, car j’ai peur de me louper sur des sauts que je maîtrise. Demain, je n’ai rien à perdre. Je vais donner le meilleur de moi-même, essayer de poser mes figures. C’est seulement beau ce qu’il peut se passer.”