JO 2022: leader du combiné nordique, Riiber se trompe de chemin et rate la médaille

Le Norvégien Jarl Magnus Riiber n’a pas réussi à grimper sur le podium du combiné nordique ce mardi aux Jeux olympiques. Largement en tête de l’épreuve de ski de fond, le Scandinave s’est trompé de chemin et a finalement échoué à la huitième place après sa boulette.

Se tromper de chemin dans la rue ou sur une route de campagne passe encore. Mais se tromper de chemin sur une piste olympique, c’est à la limite de la faute professionnelle. C’est pourtant ce qui est arrivé au Norvégien Jarl Magnus Riiber ce mardi lors de l’épreuve de combiné nordique des JO 2022 à Pékin.

Après le saut à skis sur le grand tremplin de Zhangjiakou, le fondeur scandinave de 24 ans avait posé un pied et trois orteils sur le titre olympique du combiné nordique.

Avec un saut record à 142m, le médaillé d’argent par équipe de Pyeongchang avait même repoussé son premier concurrent à 44 secondes avant le départ du 10 kilomètres sur la piste olympique.

Une énorme erreur pour Riiber

Testé positif au Covid-19 après son arrivée en Chine, Jarl Magnus Riiber avait raté le concours sur petit tremplin la semaine dernière. Il avait là une occasion en or de se rattraper après 10 jours en quarantaine.

Le titre olympique lui tendait les bras et sauf accident il semblait bien se diriger vers la plus haute marche du podium. Et là patatras. Le Norvégien a commis une terrible erreur pendant la première boucle, il s’est trompé de chemin.

Le temps de revenir sur ses traces et de reprendre la piste normale, la confortable avance dont bénéficiait Jarl Magnus Riiber sur la concurrence avait fondu comme neige au soleil.

Pire, forcément touché par sa grosse boulette, le double champion du monde en titre du combiné nordique sur petit tremplin a finalement craqué pendant le reste de la course et s’est fait dépasser par ses rivaux, pour terminer huitième. L’occasion était trop belle pour son compatriote Jorgen Graabak titré devant Jens Oftebro, un autre Norvégien. Le Japonais Akito Watabe s’empare du bronze. Quand cela ne veut pas, ça ne veut pas.