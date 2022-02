JO 2022: un skieur finlandais a terminé le 30km... avec le pénis gelé

Vingt-huitième du 30km messieurs en ski de fond, samedi aux Jeux d'hiver de Pékin, le Finlandais Remi Lindholm a livré un témoignage surprenant, en expliquant avoir terminé la course avec le pénis gelé.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin ont pris fin ce dimanche, après quinze jours d'épreuves qui ont souri à certains athlètes, et un peu moins à d'autres. Le Finlandais Remi Lindholm (24 ans) est plutôt à classer dans la deuxième catégorie, si l'on en croit son étonnant témoignage.

Ce dernier a pris part samedi à l'éprouvant 50km en ski de fond, finalement raccourci à 30km en raison des conditions climatiques très difficiles - à savoir une température glaciale et un vent violent. Et si l'effort n'a donc duré "que" 1h15 environ, les organismes ont tout de même été touchés.

"La douleur est devenue insupportable"

Après sa 28e place, à plus de quatre minutes du vainqueur russe Alexander Bolshunov, Lindholm a ainsi expliqué avoir souffert... d'un pénis gelé. "Vous pouvez deviner quelle partie de mon corps était gelée quand j'ai terminé, a-t-il confié à des médias finlandais, selon des propos retranscrits par le Guardian. C'est l'une des pires courses à laquelle j'ai pris part. Il a fallu batailler tout le long."

Si l'anecdote peut faire sourire, Remi Lindholm a tout de même dû appliquer des chaufferettes sur la zone douloureuse après la course pour retrouver des sensations. Et l'expérience n'a pas été plus agréable. "Quand mon corps a commencé à se réchauffer après l'arrivée, la douleur est devenue insupportable", a-t-il ajouté. Vivement le retour sous le soleil d'Helsinki.